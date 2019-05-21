С белорусской стороны документ подписали МВД, Следственный комитет, Госпогранкомитет и Государственный таможенный комитет.
«Первым результатом подписания меморандума станет проведение образовательных мероприятий. Агентство по борьбе с наркотиками планирует организацию тренингов для белорусских коллег. Мы знаем, что наши белорусские друзья выразили интерес, чтобы провести эти занятия на базе Академии МВД. Мы рассматриваем данное предложение», — сказала Мур.
Она отметила растущий объем сотрудничества между двумя странами в правоохранительной сфере. «Данный меморандум о сотрудничестве является очень позитивным шагом в решении вопросов, связанных с региональной безопасностью, — сказала Мур. — Агентство по борьбе с наркотиками глубоко уважают не только в США, но и во всем мире. Мы также осведомлены о высоких профессиональных стандартах белорусских правоохранительных органов. Я убеждена, что обе стороны извлекут пользу из возрастающего уровня сотрудничества».
Дипломат подчеркнула, что наилучшей наградой за эту работу будет «совместной наступление Агентства по борьбе с наркотиками и его белорусских коллег на международные группы, которые занимаются контрабандой наркотиков в Беларусь и далее в соседние страны».
По мнению Мур, подписанный меморандум открывает дорогу для «дружеского и честного взаимодействия, так как дает основу для открытого обмена разведывательной информацией и тесной работы над совместными расследованиями в духе взаимного доверия».
«Последние два года мы увидели большой интерес вашего руководства к работе с США и международными партнерами по достижению еще более высокого уровня безопасности в стране и регионе. Борьба с наркотиками очень важна, и мы надеемся на углубление нашего сотрудничества с Беларусью в ближайшие годы», — заявила дипломат.
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