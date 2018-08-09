Как сообщает "Радио Свобода", за четыре часа до начала мероприятия в "Зеленом Театре", где должно была пройти встреча с Алексиевич, имя писательницы попало в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Там сообщалось, что ее имя было включен в список врагов Украины из-за "пропаганды, нацеленной на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклинской библиотеке в июне 2016 году.

Тогда она заявила о преследовании и расстрелах евреев со стороны украинцев в годы Великой отечественной войны.

Нобелевский лауреат напомнила своим читателям о "трудовых подвигах" украинских карателей и полицаев, которые сожгли, например, белорусскую деревню Хатынь, а также активно помогали немцам уничтожать евреев. "Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все с Украины. Я вам больше скажу. Не только в Литве и Латвии уничтожили евреев до того, как пришли немцы. Это было и на Украине", - заявила тогда Светлана Алексиевич.

Как сообщается на странице "Зеленого Театра" в Facebook, за четыре часа до встречи с Алексиевич, которая должна была состояться 8 августа в 20:00, имя писательницы попало в список "Миротворца". И хотя вскоре оно была оттуда удалено, нобелевский лауреат дала понять, что выступать в такой атмосфере для нее будет некомфортно.

"Для команды "Зеленого Театра" также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства", - сообщает администрация "Зеленого Театра", отмечая. что все пожертвования, сделанные спонсорами для организации бесплатного выступления, будут возвращены.

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых были обнародованы личные данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее базу "Миротворца" пополнили Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Баста, Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова, Марина Яковлева, Нонна Гришаева, "Квартет И" в полном составе - Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов и многие другие.