По словам белорусского министра, специалисты призывали закрыть на ремонт нефтепровод, которому уже более полувека, ещё полтора года назад, но тогда было принято решение не подводить партнеров, не перекрывать транзит российской нефти. Нынешнюю необходимость остановить или ограничить работу нефтепровода "Дружба" вице-премьер связал с требованиями экологии и "зеленой экономики". Сколько продлится ремонт, специалисты еще не определили, собщает радио "Свобода".

Главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго уточнил, что планируется провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода "Дружба", которому будет 55 лет. По его словам, к настоящему моменту износ основных фондов активной части нефтепровода составляет более 65%. Проектные работы уже ведутся.

"Дружба" - магистральный нефтепровод, который перекачивает топлива из российской части трубы с таким же названием. Нефть перекачивают в направлении Западной Европы и Балканских стран для снабжения углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия. В 2018 году по трубе прокачано 60,4 млн т нефти, из которых 58,8 млн т - российская, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны, передает ТАСС.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил действия Москвы, которая закрывает российский рынок для ряда белорусских товаров, с санкциями. "Там уже обнаглели настолько, что начинают нам выкручивать руки ", - заявил белорусский лидер. Лукашенко призвал правительство остановить нефтепровод на ремонт, если это действительно требуется, и не учитывать интересы российской стороны.

В российской компании "Транснефть" заявили, что состояние нефтепровода "Дружба" удовлетворительное. Там признали, что в трубах имеются некоторые дефекты, однако они не требуют аварийной остановки, чтобы их ликвидировать. "Транснефть" готова помочь белорусским коллегам в ремонте.

В Кремле отметили, что у Москвы и Минска "нет окончательного понимания" по некоторым вопросам, но "никакие санкции Россия не вводит".

Напомним, белорусско-российские торговые отношения обостряются с конца прошлого года. В конце 2018-го Лукашенко и президент России Владимир Путин несколько раз проводили переговоры, темой которых была дальнейшая интеграция России и Беларуси, а также последствия налогового маневра в России. C 2019-го по 2024 год в РФ планируется снижение экспортной пошлины до нуля. Белоруссия настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в 10 млрд долларов в последующие шесть лет.

Белорусский лидер перед одной из встреч с Путиным в декабре отказался называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. В ответ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый маневр - внутреннее дело России, а Белоруссии ничего не обещали. В свою очередь, президент Беларуси заявил, что в связи с отказом от компенсации Россия "может потерять единственного союзника на западном направлении".

1 марта президент Беларуси провел пресс-конференцию, на которой затронул в том числе и "продуктовый вопрос". Он возмутился "торпедированием" поставок "самой качественной в мире" белорусской сельхозпродукции.

По мнению Лукашенко, дело "не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы", а в "давлении определенных групп", к одной из которых относится экс-глава российского Минсельхоза и "один из крупнейших сельскохозяйственных баронов" РФ Александр Ткачев.

10 апреля Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Беларуси из-за поддельных фитосанитарных сертификатов. Ведомство также критикует Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.