АЭС в Островце войдет в состав "Белэнерго"

В состав "Белэнерго" входят энергосбытовые и ремонтные организации, теплосети и электросети, ТЭЦ, ГРЭС, проектные организации и другие.

Задачей "Белэнерго" является организация надежного, безопасного, экономически эффективного функционирования и инновационного развития производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.