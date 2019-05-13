АЭС в Островце войдет в состав "Белэнерго"

В состав "Белэнерго" входят энергосбытовые и ремонтные организации, теплосети и электросети, ТЭЦ, ГРЭС, проектные организации и другие.
Задачей "Белэнерго" является организация надежного, безопасного, экономически эффективного функционирования и инновационного развития производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии.
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
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