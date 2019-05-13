РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ 11 мая подписал президент Беларуси.
Astravyets NPP construction
© DELFI

В состав "Белэнерго" входят энергосбытовые и ремонтные организации, теплосети и электросети, ТЭЦ, ГРЭС, проектные организации и другие.

Задачей "Белэнерго" является организация надежного, безопасного, экономически эффективного функционирования и инновационного развития производства, передачи, распределения и продажи электрической и тепловой энергии.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Статьи по теме:

Грибаускайте: Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за БелАЭС (62)

Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за...

Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности МИД Беларуси назвал заявления литовской стороны "безосновательными и откровенно лживыми" (207)

В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...

Паксас в гостях у Лукашенко: поговорили о мире, порте, туристах и АЭС (69)

Экс-президент Литвы, депутат Европейского Парламента...

Минск отклонил предложение премьера Литвы по БелАЭС (58)

Беларусь отклонила предложение литовского...

Отработанное ядерное топливо БелАЭС будут перерабатывать в России (17)

Сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом...

Науседа: БелАЭС не должна полностью затемнять отношения Минска и Вильнюса (27)

Кандидат в президенты Литвы , экономист Гитанас...

Представитель "зеленых" ЕС: до давления на Минск по БелАЭС нужно освободиться от "Росатома" (37)

8 апреля во время визита в Вильнюс влиятельный...

Беларусь просит Россию продлить кредит на БелАЭС на 10 лет (11)

Беларусь и Россия обсуждают возможность продления...

Беларусь

АЭС в Островце войдет в состав "Белэнерго"

РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в...

Лукашенко про ущерб от грязной нефти: "Это сотни миллионов долларов" (6)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что...

Лукашенко: нас невозможно наклонить и свергнуть (2)

Александр Лукашенко сегодня заявил, что в Беларуси...

Лукашенко рассказал Путину об укреплении единства белорусов и россиян (5)

По мнению Александра Лукашенко , память о подвиге,...

МИД Беларуси уведомил посольство РФ о задержании КГБ трех граждан России (1)

Посольство России в Беларуси получило официальное...

TOP новостей

Во втором туре президентских выборов в Литве сразятся Шимоните и Науседа (121)

Через две недели, во втором туре президентских выборов...

В Литве хотят ввести специальные карты для строителей: наподобие водительского удостоверения

Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение...

Ответ Сквернялиса Карбаускису: не надо заниматься такими вещами (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который не...

Президент Литвы: выборы продемонстрировали зрелость литовского общества (16)

Президентские выборы продемонстрировали зрелость...

Референдум о двойном гражданстве состоялся, но голосов "за" не хватило (15)

В Литве 12 мая жители голосовали не только на...