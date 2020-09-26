«Я не отказываюсь от защиты Колесниковой. Будем продолжать работать. Сейчас будем обжаловать мой штраф и подавать в МВД жалобу на отказ в возбуждении дела о похищении Колесниковой», — сказала Казак в комментарии «МБХ медиа».
Ранее Суд Октябрьского района Минска оштрафовал адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак по статье за неповиновение требованиям сотрудников милиции.
Колесникову задержали сотрудники милиции. Они попытались вывезти ее на Украину, но та, чтобы не допустить этого, порвала свой паспорт. Спустя несколько дней Колесниковой предъявили обвинение в призывах к захвату власти.
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