На учениях отрабатывались действия по извлечению людей из-под обрушившихся конструкций в условиях повышенного радиационного фона; ликвидация чрезвычайной ситуации на объектах хранения топлива в условиях радиационной аварии; действия при столкновении и схода с рельс железнодорожных составов, перевозивших радиоактивные материалы и светлые нефтепродукты; тушение пожаров в экосистемах.
Подобные учения — одно из обязательств Беларуси как страны, которая готовится к вводу в эксплуатацию атомной станции.
19 октября в Островецком районе пройдет второй этап учения — отработка эвакуации местного населения в радиусе трех километров вокруг АЭС. Также будет проверена готовность персонала АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах.
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