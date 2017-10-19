18 октября в Беларуси, на полигоне министерства по чрезвычайным ситуациям этой страны под Борисовом прошло масштабное учение по реагированию на радиационные аварии. В учениях было задействовано около 300 человек. За действиями спасателей наблюдали представители МАГАТЭ, стран ОДКБ, а также Польши и Латвии, сообщает интернет-газета naviny.by
© Sputnik / Scanpix

На учениях отрабатывались действия по извлечению людей из-под обрушившихся конструкций в условиях повышенного радиационного фона; ликвидация чрезвычайной ситуации на объектах хранения топлива в условиях радиационной аварии; действия при столкновении и схода с рельс железнодорожных составов, перевозивших радиоактивные материалы и светлые нефтепродукты; тушение пожаров в экосистемах.

Подобные учения — одно из обязательств Беларуси как страны, которая готовится к вводу в эксплуатацию атомной станции.

19 октября в Островецком районе пройдет второй этап учения — отработка эвакуации местного населения в радиусе трех километров вокруг АЭС. Также будет проверена готовность персонала АЭС к локализации инцидентов с практической отработкой действий на тренажерах.

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