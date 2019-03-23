Генетическая экспертиза обнаружила: среди захороненных — и Кастусь Калиновский. Белорусская общественность обращается к президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, другим уполномоченным лицам. На момент получения обращения Редакцией «Нашей Нивы» обращение подписали около 500 человек. Подписи продолжают поступать.
"Белорусская общественность с волнением следит за процессом перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, найденных на горе Гедимина.
Те повстанцы — национальные герои не только Литвы и Польши, но и Беларуси.
Среди них Кастусь Калиновский — символ борьбы Беларуси за свою независимость, человек, который выдавал первую газету на белорусском языке. Его пример вдохновляет и нынешнее поколение белорусского молодежи на борьбу за свободу и самоопределение.
Повстанцы — литовцы, белорусы, поляки — вместе боролись с царскими оккупантами, вместе отдавали свою жизнь, вместе разговаривали по-белорусски, литовски, польски, чтобы Литва, Беларусь, Польша стали свободными.
Могилы повстанцев будут местом паломничества молодых белорусов. Ради будущего Беларуси важно, чтобы надписи на их могилах были и на белорусском языке. Просим учесть это при решении вопросов перезахоронения. Это поможет сближению белорусского и литовского народов, имеющих общую тысячелетнюю историю".
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