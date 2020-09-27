Что происходит в других городах Беларуси

Витебск. Центр города перекрыт. Формально - из-за областного фестиваля-ярмарки тружеников села. В день инаугурации Лукашенко в городе прошел оппозиционный марш.

Бобруйск. В центре собралось всего около ста человек. "Вероятно, сказалась погода", - замечает "Вечерний Бобруйск". Во многих городах Беларуси идет дождь.

Солигорск. Во втором по численности населения городе Минской области проходит шествие. Впереди несут портрет Тихановской, передает Nexta.

Могилев. У ТЦ "Атриум" собралось около 40 человек, у них не было никакой атрибутики, сообщает корреспондент Tut.by.

Барановичи. На видео, опубликованном Tut.by, видно, как несколько человек в экипировке преследуют людей на улице.





Минск.

Светлана Тихановская поддержала беларусов в 50-й день мирного протеста

Ограничения в работе мобильного интернета.

В Минске первые задержанные

Пока их несколько десятков, передает корреспондент Интерфакса в Минске.

В главном управлении внутренних дел Мингорисполкома агентству сообщили о "нескольких задержанных в рамках административного процесса".

К этому моменту в Минске:

перекрыт доступ к стеле "Минск - город-герой",

выставлены ограждения на площадях Независимости и Октябрьской,

закрыты крупные торговые центры, в частности, Galleria Minsk, где часто укрываются протестующие,

закрыты станции метро в центре города: "Немига", "Площадь Ленина" и другие,

на улицах замечены водометы и бронетранспортеры.



