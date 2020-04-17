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Пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале сообщила свежую статистику по зараженным коронавирусом в стране.
4779 случаев коронавируса в Беларуси с начала вспышки. Рекордные 575 за последние сутки
© AP / Scanpix

В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.

По данным на 16 апреля, напомним, было зафиксировано 4204 случаев заражения коронавирусом.

Tut.by
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