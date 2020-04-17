4779 случаев коронавируса в Беларуси с начала вспышки. Рекордные 575 за последние сутки

В Беларуси зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.

По данным на 16 апреля, напомним, было зафиксировано 4204 случаев заражения коронавирусом.