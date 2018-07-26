Чиновник отметил, что первые шаги, которые были сделаны в этом направлении позволили увеличить турпоток примерно на 20%.
Он позитивно оценивает увеличение срока пребывания иностранных граждан на территории Беларуси с 5 до 30 дней. Однако, отмечает он, всей туристической отрасли страны придется обновить инфраструктуру, а также подготовить специалистов.
Молчан считает, что настало время обратить внимание не только на туристов из бывшего СССР, но и граждан из дальнего зарубежья.
Представитель Минспорта также рассказал, что с коллегами из МИД и силовых ведомств ведутся консультации о возможности новых шагов в деле либерализации визового режима, но о каких-то предварительных итогах говорить пока рано, пишет БЕЛТА.
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