24 года назад 10 июля 1994 года в Беларуси прошел второй тур первых президентских выборов. Именно тогда был избран первый и пока последний президент страны – Александр Лукашенко.
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Всего на пост президента тогда претендовало 19 человек. Официально кандидатами были зарегистрированы шесть человек: Александр Дубков, Вячеслав Кебич, Александр Лукашенко, Василий Новиков, Зенон Позняк и Станислав Шушкевич. На этапе сбора подписей Лукашенко набрал меньше подписантов, чем Кебич, Позняк и Новиков.

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В первом туре Лукашенко стал лидером голосования, набрав 45,8% голосов. За него проголосовало более 2,6 млн. человек из 5,9 млн. пришедших на избирательные участки. Явка составила 78,97%. На втором месте был Вячеслав Кебич с 17,7% голосов или 1 млн. избирателей. Зенон Позняк стал третьим с 13,1% голосов. За него проголосовало более 757 тыс. человек.

Второй тур состоялся 10 июля. На участки пришло 70,6% избирателей. За Лукашенко проголосовало 80,6% избирателей или более 4,2 млн. человек. Вячеславу Кебичу свои голоса отдали без малого 750 тыс. человек или 14,2%.

"Белорусы и рынок"
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