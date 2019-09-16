Двадцать лет назад в Минске при невыясненных обстоятельствах были похищены оппозиционный политик Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.
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Вечером 16 сентября 1999 года Гончар, который изначально был в команде Александра Лукашенко и помог ему прийти к власти, а затем ушел в оппозицию, и его друг Красовский приехали в баню, расположенную в Минске на улице Фабричной, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому "Джип-Чероки".

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Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска.

По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки пластмассовых рассеивателей светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево, а также следы крови.

Результаты генотипоскопической экспертизы показали, что происхождение обнаруженных на месте происшествия следов крови от Красовского исключается, а степень достоверности выводов о происхождении пятен крови от Гончара составляет 99,6%.

Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены неизвестными лицами.

Расследование дела об исчезновении оппонентов власти неоднократно приостанавливалось. Последний раз это произошло в январе нынешнего года. Родственники исчезнувших получили уведомления СК о том, что расследование дел об исчезновении Гончара и Красовского приостановлено "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

Между тем, представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам. В причастности к этому преступлению они подозревают высших должностных лиц Беларуси.

Четверо граждан Беларуси, которых Евросоюз считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999—2000 годах, до сих пор находятся под действием визовых и экономических санкций. В их числе — бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, экс-глава Администрации президента Виктор Шейман, Юрий Сиваков, который в период исчезновения политиков занимал должность министра внутренних дел, и Дмитрий Павличенко, бывший командир бригады спецназа внутренних войск МВД.

Сегодня вечером в Минске, возле ГУМа, состоится пикет памяти похищенных. Он пройдет в рамках кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты Палаты представителей руководителя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

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