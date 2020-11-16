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Прошло 100 дней после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. С тех пор по всей стране непрерывно продолжаются самые массовые в истории независимой Беларуси акции протеста. Политологи называют это движение сопротивления революцией. Служба "Радио Свобода" подвела итоги того, что произошло за это время.
100 дней белорусской революции. Цифры
© Itar-Tass / Scanpix

В Минске в акциях протеста приняли участие более миллиона человек

В одном только Минске на воскресные марши за последние 100 дней вышли более миллиона человек. Масштаб протестов беспрецедентен для Беларуси. Никогда в истории не было таких продолжительных и массовых протестов. Количество их участников довольно приблизительное и в большинстве случаев оценивалось журналистами по разным методикам. Мы собрали информацию о маршах в Минске с оценкой количества участников различными масс-медиа.

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Август

16.08 — более за 200 тысяч (TUT.BY)
23.08 — до 250 тысяч (DW)
30.08 — более за 100 тысяч (DW)

Сентябрь

6.09 — более 100 тысяч (TUT.BY)
13.09 — 100-150 тысяч (БелаПАН и Интерфакс)
20.09 — более 100 тысяч (DW)
27.09 — более 100 тысяч (Интерфакс)

Октябрь

4.10 — более 100 тысяч (БелаПАН)
11.10 — более 100 тысяч (Радыё Рацыя)
18.10 — до 30 тысяч (ВВС)
25.10 — 200 тысяч (Свобода)

Ноябрь

Трижды прошли марши в ноябре - 1, 8 и 11 ноября. Все эти акции протеста были жестоко разогнаны силовиками, у протестующих почти не было возможности собраться вместе. Каждый раз вокруг мест сбора собирались тысячи людей, но оценить масштабы этих даже приблизительно довольно сложно.

100 дней белорусской революции. Цифры
© AFP / Scanpix

Специализированные марши

Регулярно еженедельно Минске проходят четыре марша:
Марш пенсионеров - каждый понедельник, участвуют несколько тысяч человек.

Марш людей с инвалидностью - каждый четверг, десятки участников.
«Женские марши» - каждую субботу, от нескольких сотен до десяти тысяч участниц.

Главный марш - каждое воскресенье, от нескольких десятков до 200-250 тысяч участников.

Протесты по всей стране – от Минска до деревень

Каждую неделю почти во всех городах проходят акции протеста и «цепочки солидарности». В августе, например, особенно массовые акции протеста прошли в Гродно (23 августа вышли 30 тысяч человек), Могилеве (10 тысяч 16 августа). Протесты проходили даже в деревнях. Известно о использовании сил ОМОНа в селе Лебедево Молодечненского района и задержаниях в селе Жодзишки Сморгонского района.

Жертвы сопротивления

За все время протестов при разных обстоятельствах погибли как минимум четыре человека. При этом власти и руководство МВД ни разу не признали, что люди погибли от рук силовиков. Этих людей на сегодняшний день считают жертвами протестов:

• Александр Тарайковский, 34 года, Минск, застрелен на улице Притицкого.
• Александр Вихор, 25 лет, Гомель, скончался после избиения в милиции.
• Геннадий Шутов, 43 года, Брест, застрелен.
Роман Бондаренко, 31 год, Минск, избит до бессознательного состояния, умер в больнице.

Также до сих пор неизвестны и обстоятельства гибели еще нескольких человек. Их родственники и друзья считают, что они могли быть убиты во время акций протеста.

• Никита Кривцов, 28 лет, Жодино, найден повешенным
• Александр Демидов, 25 лет, село Боровляны, найден мертвым
• Константин Шишмаков, 29 лет, Волковыск, покончил жизнь самоубийством
• Артем Паруков, 19 лет, Минск, сбит машиной.

100 дней белорусской революции. Цифры
© AFP / Scanpix

Преследование протестующих

Официальной информации об общем количестве задержанных, осужденных и избитых нет. Но Народное антикризисное управление опубликовало следующую статистику из внутреннего отчета Министерства внутренних дел:

100 дней белорусской революции. Цифры
© AP / Scanpix

• 25 800 задержанных
• 24 000 административных протокола (штрафы или аресты)
• 4 000 заявлений о насилии со стороны сил безопасности 900 уголовных дел (по данным лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра «Весна»)

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