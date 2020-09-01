1 сентября в Беларуси: протест студентов, задержания, Лукашенко общается с жителями Барановичей

Студентам не дали пройти, но они быстро нашли выход из ситуации.
В колонне не только студенты, но и преподаватели.
Из здания МГЛУ никого не выпускают. ОМОН перекрыл выход, рядом кто-то снимает студентов на камеру.
Начались задержания.
Приехала милиция, почему-то на гражданской машине. Забрали одну из девушек и парня pic.twitter.com/TFPojzmbGi— Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020
Студенты направляются в сторону Минобразования. Дождь не помеха.
Александр Лукашенко тем временем общался с местными жителями в Барановичах, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".
Из диалога с местными жителями.
Лукашенко: "Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет".
Студенты БНТУ и БГУИРа.
Колонна студентов БНТУ и БГУИР pic.twitter.com/7xr0Oj0rYC— Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020
Креативные студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы могут выбирать поставщика электроэнергии: неопределившимся придется платить дороже (11)
Жители Литвы , которые попадают в первый этап реформы...
Такого 1 сентября в Литве еще не было: некоторые дети будут учиться дома, учителя боятся штрафов (42)
1 сентября в Литве - первый день учебного года. Ранее в...
Профессор о второй волне коронавируса: уже видно, где допустили ошибку (45)
В Литве растет количество людей больных...
Глава МИД Литвы ответил Лаврову: Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси (60)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Многолетняя работница Lidl пожаловалась на то, что ее вынудили уйти (34)
Работница Lidl Lietuva Виргиния Гаспарене утверждает, что...