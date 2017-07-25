Звезда КХЛ Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг

Допинг-проба нападающего казанского хоккейного клуба "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат. Континентальная лига дисквалифицировала хоккеиста на два года, сообщает пресс-служба КХЛ.

Одна из допинг-проб 36-летнего форварда казанского клуба, взятая во время проведения чемпионата КХЛ, дала положительный результат. В пробе хоккеиста были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.

На протяжении четырех последних сезонов Зарипов выступал за магнитогорский "Металлург", в нынешнее межсезонье вернулся в "Ак Барс", с которым подписал контракт на два года. Звездный нападающий является единственным четырехкратным обладателем кубка Гагарина (2009-2010 — с "Ак Барсом", 2014 и 2016 годы — с "Магниткой"). Всего на счету Зарипова в КХЛ — 565 (254+311) очков в 603 матчах

Также положительные допинг-пробы были обнаружены у защитника "Медвешчака" Дерека Смита (стимуляторы) и защитника "Адмирала" Андрея Конева (стимуляторы). Всего в сезоне-2016/2017 КХЛ было взято 377 проб, пишет "Спорт-Экспресс".

ИИХФ уже уведомила о трех положительных тестах лигу, соответствующие клубы и игроков. Дисциплинарный комитет организации после рассмотрения дел 21 июля 2017 года принял решение об отстранении от участия в соревнованиях Зарипова до 22 мая 2019, Конева — до 19 ноября 2017, Дерека — до 2 сентября 2018.

КХЛ отстранила игроков от участия в чемпионате на сроки, установленные в решениях Дисциплинарного комитета ИИХФ.