Зверев обыграл Джоковича и стал самым молодым чемпионом "Мастерса" за 10 лет

Победителем престижного римского турнира серии "Мастерс 1000" (призовой фонд — 4 273 775 евро) на грунте стал Александр Зверев. В финале 20-летний немецкий теннисист со счетом 6:4, 6:3 обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

На этом "Мастерсе" лидер АТР британец Энди Маррей вылетел в одном из первых кругов, а главного фаворита соревнований испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале остановил австриец Доминик Тим, которого уже в полуфинале разгромил Джокович — четырехкратный чемпион Рима. Но в финале сам серб неожиданно проиграл Звереву.

Немецкий теннисист стал самым юным победителем турнира в Риме за 11 лет — в 2006-м титул в столице Италии взял 19-летний испанец Рафаэль Надаль. Кроме того, уроженец Гамбурга стал самым молодым чемпионом "Мастерса" за десять лет — с Майами-2007, где победил 19-летний Джокович. 20-летний Саша Зверев стал первым родившимся в 90-е игроком, завоевавшим титул этой серии.

В текущем рейтинге АТР Саша Зверев занимает 17-е место, и в новом рейтинге дебютирует в Топ-10 на десятом месте. Кстати, Роджер Федерер в свое время тоже выиграл свой первый "Мастерс" в 20 лет, и тоже на грунте (Гамбург-2002).

Также стало известно, что новым тренером Джоковича станет восьмикратный чемпион турниров "Большого шлема" Андре Агасси. В прошлом году 12-кратный чемпион "Шлемов" расстался с Борисом Беккером, который тренировал его с 2013-го, а этой весной — с Марьяном Вайдой, с которым работал более десяти лет. 47-летний Агасси, завершивший карьеру в 2006-м, никогда не был ничьим личным тренером.

У женщин чемпионкой римского турнира категории "Премьер 5" стала украинка Элина Свитолина. В финале 11-я ракетка мира Свитолина обыграла румынку Симону Халеп (4-я в мире) со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Украинка завоевала восьмой и крупнейший титул в карьере и четвертый — в сезоне.

22-летняя украинка ранее в этом сезоне победила на турнире аналогичной категории в Дубае, но с сеткой меньшего размера и меньшим призовым фондом. Благодаря этому результату уроженка Одессы с 22 мая возглавит Чемпионскую гонку WTA.