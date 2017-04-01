Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева

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Телеканал "Дождь"
суббота, 1 апреля 2017 г. 16:25
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.
Jevgenija Medvedeva
© AP/Scanpix

Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе, набрав 154,40 балла и 233,41 по сумме баллов.

Второе место заняла канадская спортсменка Кейтлин Осмонд (218,13), бронзовую награду выиграла еще одна представительница Канады Габриэль Дэйлмен (213,52).

Российские фигуристки Мария Сотскова и Анна Погорилая заняли восьмое и 13-е место соответственно.

Телеканал "Дождь"
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