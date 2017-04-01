Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.
Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе, набрав 154,40 балла и 233,41 по сумме баллов.
Второе место заняла канадская спортсменка Кейтлин Осмонд (218,13), бронзовую награду выиграла еще одна представительница Канады Габриэль Дэйлмен (213,52).
Российские фигуристки Мария Сотскова и Анна Погорилая заняли восьмое и 13-е место соответственно.