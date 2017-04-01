Российские фигуристки Мария Сотскова и Анна Погорилая заняли восьмое и 13-е место соответственно.

Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе, набрав 154,40 балла и 233,41 по сумме баллов.

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.

Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева

Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.

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