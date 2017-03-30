Знарок вывел питерский СКА в финал Кубка Гагарина

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rus.DELFI.lv
четверг, 30 марта 2017 г. 18:45
В Кубке Гагарина по хоккею определился первый финалист. Им стал питерский СКА под руководством Олега Знарка. Армейцы с сухим счетом 4-0 выиграли полуфинальную серию у ярославского "Локомотива".
© Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)

Четвертый матч серии, ставший последним, состоялся в Ярославле. Все шайбы в нем были заброшены во втором периоде. Сначала Хафизуллин и Белов сделали задел в "+2" для СКА, после чего Кадейкин сократил отставание до 1:2. Больше голов не было.

Олег Знарок в первый же сезон работы со СКА вывел команду в финал Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф питерцы сыграют либо с "Магниткой", либо с "Ак Барсом" (в этой серии "Металлург" ведет 3-0).

Для СКА это будет второй финал в истории Кубка Гагарина: в 2015 году армейцы завоевали трофей. "Локомотив" никогда прежде не выигрывал этот Кубок (один раз играл в финале), не получилось это сделать у ярославцев и в нынешнем сезоне.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

Четвертый матч

Локомотив — СКА — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 Хафизуллин (Дадонов, Шипачев, 28.06-бол). 0:2 Белов (Дадонов, Прохоркин, 34.21). 1:2 Кадейкин (Черепанов, Локтионов, 36.39-мен).

Вратари: Судницын — Шестеркин.

Броски: 34-26
Штраф: 14-14

Итог серии: 0-4

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