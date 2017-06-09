Знарок не включил Овечкина и Малкина в сборную на олимпийский сезон

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определил список кандидатов в национальную команду на олимпийский сезон-2017/18. В нем не оказалось российских звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Полный список состоит из 75 игроков, которые разбиты на основной (50 хоккеистов) и резервный (25) составы. Среди первых 50-ти значатся 10 представителей НХЛ: Виктор Антипин ("Баффало Сэйбрс"), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все — "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — "Вашингтон Кэпиталс"), Андрей Миронов ("Колорадо Эвеланш"), Артемий Панарин ("Чикаго Блэкхоукс"), Иван Проворов ("Филадельфия Флайерс") и Вадим Шипачев ("Вегас Голден Найтс").

В резервном список попал один игрок из-за океана — Денис Гурьянов из "Даллас Старс".

Сборной России в грядущем сезоне предстоит участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 9-го по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Как известно, НХЛ объявила, что не будет прерывать регулярный чемпионат на время Игр-2018, поэтому никто из игроков на Олимпиаду не поедет. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в соревнованиях.

Александр Овечкин и Евгений Малкин ранее заявляли, что намерены выступить на Олимпиаде в составе национальной команды, даже несмотря на запрет со стороны лиги. Однако в дальнейшем бравады со стороны российских звезд поубавилось. В итоге ни Малкин, ни Овечкин, пока во всяком случае, в список кандидатов не проходят.