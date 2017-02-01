Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне

По информации МОК, такое решение было принято из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, в которой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Помимо Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх, Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

МОК также обнаружил запрещенную субстанцию в допинг-пробе российской метательницы молота Веры Ганеевой, которая заняла 23-е место на Играх в Лондоне.

По результатам перепроверки допинг-проб сборная России лишилась уже семи наград Олимпиады-2012.

На прошлой неделе МОК лишил двух серебряных медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после повторной проверки ее допинг-проб на Олимпиаде в Пекине 2008 года. В ее пробе также был обнаружен туринабол.

В среду министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия справится с допинговыми проблемами.

"Та работа, которую Россия провела с 2008 года по антидопинговой политике - она была огромная. Теперь нарушение антидопинговых правил является как административным, так и уголовным нарушением. Но мы столкнулись с проблемой; уверен, что мы ситуацию преодолеем", - сказал Колобков.