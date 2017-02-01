Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне

 (2)
bbcrussian.com
среда, 1 февраля 2017 г. 13:30
Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

По информации МОК, такое решение было принято из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, в которой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Помимо Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх, Анастасия Капачинская и Наталья Назарова.

МОК также обнаружил запрещенную субстанцию в допинг-пробе российской метательницы молота Веры Ганеевой, которая заняла 23-е место на Играх в Лондоне.

По результатам перепроверки допинг-проб сборная России лишилась уже семи наград Олимпиады-2012.

На прошлой неделе МОК лишил двух серебряных медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после повторной проверки ее допинг-проб на Олимпиаде в Пекине 2008 года. В ее пробе также был обнаружен туринабол.

В среду министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия справится с допинговыми проблемами.

"Та работа, которую Россия провела с 2008 года по антидопинговой политике - она была огромная. Теперь нарушение антидопинговых правил является как административным, так и уголовным нарушением. Но мы столкнулись с проблемой; уверен, что мы ситуацию преодолеем", - сказал Колобков.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример (1)

Брызгалов задал звездам НХЛ простой математический пример
Известный российский вратарь Илья Брызгалов во время звездного уик-энда, завершившегося в Лос-Анджелесе, успел поработать в качестве телевизионного репортера и взять несколько флеш-интервью у приглашенных на "Матч звезд НХЛ" игроков.

Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне (2)

Женская эстафетная команда России лишена медалей Игр в Лондоне
Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.

Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов

Джокович на личном самолете подвез российского теннисиста на матч против сербов
Один из лучших теннисистов современности серб Новак Джокович доставил на личном самолете российского теннисиста Даниила Медведева к месту проведения матча Кубка Дэвиса в сербском Нише, сообщает аккаунт Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.

Отраженный пенальти помог "Ливерпулю" не проиграть "Челси"

Отраженный пенальти помог Ливерпулю не проиграть Челси
Во вторник, 31 января, состоялись семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу, все лидеры турнира потеряли очки, а в центральном поединке встречались "Ливерпуль" и "Челси".

Моуринью: Я икона, меня признают во всем мире

Jose Mourinho
Харизматичный 54-летний португальский тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в интервью изданию GQ сравнил себя с иконой.
Facebook друзья
Rambler's Top100