"Зенит" оштрафован на 200 000 за демонстрацию фанатом пятой точки

rus.DELFI.lv
пятница, 10 марта 2017 г. 18:55
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по нарушениям регламента в матчах 18-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.
© RIA/Scanpix

Особого внимания КДК удостоился центральный матч тура ЦСКА — "Зенит". Обе команды за использование пиротехники фанатами клубов оштрафованы на 100 тысяч рублей (1,6 тысячи евро). Плюс за скандирование ненормативной лексики "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА — на 60 тыс. рублей.

Кроме того, за сожжение атрибутики "Зенита" армейскому клубу дополнительно выписан штраф на 150 тысяч рублей, а "Зенит" наказан суммой 200 тысяч рублей (3,2 тысячи евро) — опять же за сожжение атрибутики, за действия фанатов, которые создали угрозу жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях), и за нарушение общественных норм и морали. Под последний пункт попал эпизод, в котором фанат "Зенита" показал оголенную пятую точку.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Зенит" оштрафован на 200 000 за демонстрацию фанатом пятой точки

Зенит оштрафован на 200 000 за демонстрацию фанатом пятой точки
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по нарушениям регламента в матчах 18-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

В ФИФА намекнули, что США может не получить ЧМ-2026

Gianni Infantino
Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что США может выбыть из гонки претендентов на проведение чемпионата мира в 2026 году из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом (1)

ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запустило мобильное приложение, с помощью которого информаторы могут сообщать о допинговых нарушениях.

"Ростов" сыграл вничью с "МЮ", "Краснодар" пропустил в Виго на 90-й

Ростов сыграл вничью с МЮ, Краснодар пропустил в Виго на 90-й
Сегодня, 9 марта, проходят первый матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы УЕФА. Несколько матчей уже завершились, в том числе игра в Ростове, где одноименный российский клуб принимал английский "Манчестер Юнайтед" во главе с Жозе Моуринью и в составе со Златаном Ибрагимовичем.

В ФИФА намекнули, что США может не получить ЧМ-2026 (1)

В ФИФА намекнули, что США может не получить ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что США может выбыть из гонки претендентов на проведение чемпионата мира в 2026 году из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Facebook друзья
Rambler's Top100