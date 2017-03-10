"Зенит" оштрафован на 200 000 за демонстрацию фанатом пятой точки

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решения по нарушениям регламента в матчах 18-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Особого внимания КДК удостоился центральный матч тура ЦСКА — "Зенит". Обе команды за использование пиротехники фанатами клубов оштрафованы на 100 тысяч рублей (1,6 тысячи евро). Плюс за скандирование ненормативной лексики "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА — на 60 тыс. рублей.

Кроме того, за сожжение атрибутики "Зенита" армейскому клубу дополнительно выписан штраф на 150 тысяч рублей, а "Зенит" наказан суммой 200 тысяч рублей (3,2 тысячи евро) — опять же за сожжение атрибутики, за действия фанатов, которые создали угрозу жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях), и за нарушение общественных норм и морали. Под последний пункт попал эпизод, в котором фанат "Зенита" показал оголенную пятую точку.