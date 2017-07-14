Завершил карьеру лучший бомбардир в истории российского футбола Кержаков

rus.DELFI.lv
пятница, 14 июля 2017 г. 09:30
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков завершил карьеру футболиста и назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита".
© AFP/Scanpix

"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами", — сказал президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко. Его слова приводит "Р-Спорт".

34-летний Александр Кержаков является воспитанником питерского футбола. Выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз обладателем Кубка страны. Форвард также играл за испанскую "Севилью" (в 2007-м выиграл с ней Кубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Европы), московское "Динамо" (2008-2009) и швейцарский "Цюрих" (в 2016-м выиграл Кубок Швейцарии). За сборную России Кержаков провел 91 матч и забил 30 мячей.

Кержаков — лучший бомбардир в истории "Зенита" (161 гол), лучший бомбардир в истории чемпионатов России (233 гола) и лучший российский бомбардир в еврокубках.

В сезоне-16/17 Кержаков за "Зенит" принял участие в 14 матчах первенства России (1 гол), а также в одном матче на Кубок России и в трех — в Лиге Европы (1 гол). Всего за клубную карьеру в 513 играх нападающий забил 203 гола.

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