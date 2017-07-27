Зарипов: допинг в мой организм мог попасть с едой, и теперь я "попал под раздачу"

Российский хоккеист Данис Зарипов после дисквалификации на два года за употребление допинга предположил, как вещества могли попасть в его организм. Также он сказал, что продолжает подготовку к новому сезону.

"Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг. Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг", — сказал Зарипов в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Этот элемент может попасть в организм и с пищевыми добавками. Мы же не знаем все, что нам кладут в еду. Почему она попала именно ко мне? Пока не могу никого подозревать и что-то на кого-то наговаривать. В первую очередь это мое собственное упущение.

Когда-то и с кем-то это должно было произойти. И, к сожалению, на сегодняшний день именно я попал под раздачу. Но буду разбираться и искать выходы из этой ситуации", — полагает хоккеист "Ак Барса".

"Я бы хотел, чтобы в прессе выступил медик, который мог бы объяснить людям его действие. Рассказать, что это не стимулятор. И что он бывает во многих продуктах. Дай бог, чтобы во всем разобрались", — добавил Зарипов.

По его словам, "Я на сто процентов уверен, что допинг не принимал. Но сейчас шум пошел на весь мир. И у людей в головах слово "допинг" связывается напрямую со стимуляторами и анаболиками. А у меня нашли какой-то мочегонный препарат!"

Как сообщалось, в организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание. Положительными оказались допинг-пробы — и "А", и "В" — 36-летнего форварда, взятые после матча КХЛ между "Магниткой" и ЦСКА 29 января 2017 года (3:4 ОТ).

Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков, или мочегонных средств — они помогают маскировать применение допинга: быстро выводят его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.

7 июля казанский "Ак Барс" объявил о двухлетнем соглашении с экс-форвардом "Магнитки" (нападающий вернулся в Казань спустя 4 года), но контракт Зарипова не был активирован.

По словам Зарипова, он продолжает тренировочный процесс и подготовку к сезону, при этом он не хочет "смотреть в сторону НХЛ", а намерен продолжить карьеру в России.

"Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне… Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что все так произойдет. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации", — сказал четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.

"Я не владел никакой информацией о том, что попал в такую неприятную историю. Ни WADA, ни ИИХФ не выходили на меня лично. Поэтому о своем отстранении от хоккея узнал только сегодня — из прессы. В том числе и о заявлении КХЛ о моей дисквалификации. Получается, все о себе узнаю о третьих лиц. Сижу вот перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить.

Как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты WADA почему-то посчитали, что он скрывал еще какие-то стимуляторы. Или, точнее, мог скрыть. Но у меня за спиной длинная хоккейная карьера. И за себя я могу сказать на сто процентов, что никогда ничего запрещенного не принимал!", — заявил Зарипов в интервью газете "Советский спорт".

Врач магнитогорского "Металлурга" Михаил Новиков прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию нападающего Даниса Зарипова.

"Псевдоэфидрин в той дозе, которую обнаружили у Зарипова не является стимулятором. Да, в сочетании с мочеганном препаратом пробу объявили положительной, но для нас это нонсенс. Ни я, ни Зарипов не понимаем, откуда это могло прилететь. 20 лет работаю в профессиональном хоккее и знаю, что мочегонные препараты используются для лечения спортсменов только в крайних случаях. При сотрясениях, например. Поэтому просто теряемся в догадках", — сказал он в интервью "Матч ТВ".

"Мочегонные препараты входят в категорию, скажем так, диверсионных. Хотя диверсии обычно носят массовый характер. Мочегонные встречаются даже в чаях, куда их добавляют для коммерческого успеха продукции. Одно можно сказать точно — это не тот препарат, который Данис мог использовать умышленно для повышения своих спортивных результатов. Та доза псевдоэфидрина, которая была обнаружена, совершенно не является стимулирующей. Это несчастный случай", — отметил врач.

Новиков добавил, что "любой специалист сразу скажет, что в той дозе, в которой был обнаружен гидрохлортиазид, он совершенно не является препаратом прикрытия. С учетом микродоз обоих препаратов к не российскому спортсмену, может, и применили бы наказание, но не столь суровое. Ситуация не стоит выеденного яйца, если только не заниматься совсем уже формалистикой. Значит, дело в отношении к нашим спортсменам… Анализ последних проб Даниса подтверждает, что никакой системы умышленного употребления допинга у него не было. Стопроцентно непредумышленное нарушение".