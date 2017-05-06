За эту выходу фанатов "Бастия" наказана техническим поражением

rus.DELFI.lv
суббота, 6 мая 2017 г. 12:36
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции присудил "Бастии" техническое поражение в домашнем матче 33-го тура Лиги 1 с "Лионом", сообщает L'Equipe.
© AFP / Scanpix

В середине апреля "Бастия" принимала "Лион", но матч не был доигран из-за потасовки между фанатами "Бастии" и игроками команды гостей по окончании первого тайма.

Во время ухода футболистов в подтрибунное помещение ультрас хозяев попытались напасть на вратаря "ткачей" Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона. После этого инцидента футболисты "Лиона" отказались выходить на второй тайм, и делегат матча принял решение отменить встречу.

Помимо технического поражения, клуб с родины Наполеона наказан тремя домашними матчами без зрителей и на нейтральном поле. "Бастия" с 35 очками замыкает турнирную таблицу за три тура до окончания чемпионата и находится от спасительного 17 места на расстоянии 2 очков.

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