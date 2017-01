За что дисквалифицировали итальянскую теннисистку с Australian Open

Причиной столь сурового решения стал поступок итальянки. Вивиани проиграла первый сет китаянке Ван Синьюй (2:6) и в сердцах ударила в сторону мяч, который угодил в одного из боллбоев. Хотя поступок Марии Виттории нельзя назвать умышленным, но судья матча оказался суров, отправив итальянку в раздевалку и засчитав ей техническое поражение.

Maria Vittoria Viviani was defaulted in her R1 junior match for this… pic.twitter.com/6HnUeuBDK6— Graham (@juki_tennis) January 22, 2017