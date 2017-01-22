За что дисквалифицировали итальянскую теннисистку с Australian Open

rus.DELFI.lv
воскресенье, 22 января 2017 г. 16:20
Итальянка Мария Виттория Вивиани не доиграла матч первого круга на юниорском Australian Open<, поскольку была дисквалифицирована.
Moterų tenisas
© AFP/Scanpix

Причиной столь сурового решения стал поступок итальянки. Вивиани проиграла первый сет китаянке Ван Синьюй (2:6) и в сердцах ударила в сторону мяч, который угодил в одного из боллбоев. Хотя поступок Марии Виттории нельзя назвать умышленным, но судья матча оказался суров, отправив итальянку в раздевалку и засчитав ей техническое поражение.

Подобная ситуация произошла недавно в Дохе, где в финале турнира Новак Джокович после завершения одного из розыгрышей ударил мячом в корт, а тот отскочил на трибуны и попал в зрительницу. Серб тогда не был дисквалифицирован, но впоследствии его оштрафовали на 2,5 тысячи долларов за неспортивное поведение.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Чемпионат НХЛ: Овечкин продлил результативную серию

Чемпионат НХЛ: Овечкин продлил результативную серию
В чемпионате НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Далласа" (4:3) и продлил свою результативную серию (4+8) до семи матчей.

За что дисквалифицировали итальянскую теннисистку с Australian Open

Moterų tenisas
Итальянка Мария Виттория Вивиани не доиграла матч первого круга на юниорском Australian Open<, поскольку была дисквалифицирована.

Международный союз биатлона пока не принял санкций в отношении России (8)

Biatlonas
В субботу, 21 января, в итальянском Антхольце прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Международной союз биатлона (IBU) по докладу Ричарда Макларена, но никаких особых санкций в отношении российских "стреляющих лыжников" не принято, передает "Матч ТВ".

ВИДЕО: Все лучшее с "Мастер-шоу" Матча звезд КХЛ-2017

ВИДЕО: Все лучшее с Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017
В Уфе прошел первый день уик-энда, посвященного "Матчу звезд" Континентальной хоккейной лиги. Сборная Востока уверенно обыграла сборную Запада в "Мастер-шоу" — 5:2.

Руни спасает "МЮ" и становится легендой клуба

Wayne'as Rooney
В чемпионате Англии по футболу в субботу прошли семь матчей 22-го тура.
Facebook друзья
Rambler's Top100