В группе А ключевой матч за второе место состоялся в Ташкенте — сборная Узбекистана принимала Южную Корею. Хозяевам требовалась победа, но впервые в этом цикле узбекские футболисты потеряли дома два очка — 0:0.
Южная Корея напрямую вышла на чемпионат мира, а в другом матче сборная Сирии на 90-й минуте ушла в гостях от поражения против обеспечившей себе первое место сборной Ирана — 2:2.
В итоге Сирия и Узбекистан набрали по 13 очков, но именно сирийцы стали третьими и попали в стыковые матчи и теперь сыграют с третьей командой из группы В — сборной Австралии.
В другой группе Саудовская Аравия обыграла Японию (1:0) и со второго места вышла на чемпионат мира, по дополнительным показателям оказавшись выше Австралии.
Стоит отметить, что сборные Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии в XXI веке регулярно выступают на ЧМ. А вот узбеки в очередной раз упустили шанс дебютировать на мировых первенствах.
Победитель стыковых матчей между Сирией и Австралией затем сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас).
Теперь известны 8 участников ЧМ-2018 — это сборные России (организатор), Бразилии, Бельгии, Мексики, Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.
Азиатская зона
ГРУППА A
1 Иран 10 6 4 0 10-2 22
2 Южная Корея 10 4 3 3 11-10 15
--------------------------------
3 Сирия 10 3 4 3 9-8 13
4 Узбекистан 10 4 1 5 6-7 13
5 Китай 10 3 3 4 8-10 12
6 Катар 10 2 1 7 8-15 7
ГРУППА B
1 Япония 10 6 2 2 17-7 20
2 Сауд. Аравия 10 6 1 3 17-10 19
---------------------------------
3 Австралия 10 5 4 1 16-11 19
4 ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13
5 Ирак 10 3 2 5 11-12 11
6 Таиланд 10 0 2 8 6-24 2
Иран — Сирия (2:2)
Саудовская Аравия — Япония (1:0)
Южная Корея и Саудовская Аравия едут на ЧМ в Россию, Узбекистан — нет
В азиатской зоне определились еще два участника...
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