Южная Корея и Саудовская Аравия едут на ЧМ в Россию, Узбекистан — нет

В группе А ключевой матч за второе место состоялся в Ташкенте — сборная Узбекистана принимала Южную Корею. Хозяевам требовалась победа, но впервые в этом цикле узбекские футболисты потеряли дома два очка — 0:0.

Южная Корея напрямую вышла на чемпионат мира, а в другом матче сборная Сирии на 90-й минуте ушла в гостях от поражения против обеспечившей себе первое место сборной Ирана — 2:2.

В итоге Сирия и Узбекистан набрали по 13 очков, но именно сирийцы стали третьими и попали в стыковые матчи и теперь сыграют с третьей командой из группы В — сборной Австралии.

В другой группе Саудовская Аравия обыграла Японию (1:0) и со второго места вышла на чемпионат мира, по дополнительным показателям оказавшись выше Австралии.

Стоит отметить, что сборные Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии в XXI веке регулярно выступают на ЧМ. А вот узбеки в очередной раз упустили шанс дебютировать на мировых первенствах.

Победитель стыковых матчей между Сирией и Австралией затем сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ (сейчас это Гондурас).

Теперь известны 8 участников ЧМ-2018 — это сборные России (организатор), Бразилии, Бельгии, Мексики, Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

Азиатская зона

ГРУППА A

1 Иран 10 6 4 0 10-2 22

2 Южная Корея 10 4 3 3 11-10 15

--------------------------------

3 Сирия 10 3 4 3 9-8 13

4 Узбекистан 10 4 1 5 6-7 13

5 Китай 10 3 3 4 8-10 12

6 Катар 10 2 1 7 8-15 7

ГРУППА B

1 Япония 10 6 2 2 17-7 20

2 Сауд. Аравия 10 6 1 3 17-10 19

---------------------------------

3 Австралия 10 5 4 1 16-11 19

4 ОАЭ 10 4 1 5 10-13 13

5 Ирак 10 3 2 5 11-12 11

6 Таиланд 10 0 2 8 6-24 2

Иран — Сирия (2:2)

Саудовская Аравия — Япония (1:0)