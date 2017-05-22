"Ювентус" шестой раз подряд завоевал скудетто — новый рекорд Италии

В предпоследнем, 37-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" дома разгромил "Кротоне" (3:0) и в досрочно стал победителем Серии А. "Ювентус" выиграл скудетто шестой раз подряд, что является рекордом (всего — 33 титула).

Туринцы превзошли свое же достижение, установленное с 1931 по 1935 год. Тогда "Старая Синьора" сумела выиграть чемпионский титул пять раз кряду, после чего победную серию прервала Болонья.

Под руководством Массимилиано Аллегри "Ювентус" стал чемпионом третий раз подряд. А 39-летний голкипер "бьянконери" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон выиграл свой 8-й чемпионский титул в карьере и теперь делит рекорд по этому показателю с Джованни Феррари и Джузеппе Фурино.

Буффон также становился победителем серии А с "Ювентусом" в сезонах- 2004/05 и 2005/06, но два этих титула у клуба были отобраны по итогам кальчополи.

В 37 матчах Серии А "Ювентус" набрал 88 очков и стал недосягаем для конкурентов. На втором месте за тур до конца идет "Рома" (84), на третьем — "Наполи" (83).

Кроме того, в этом сезоне "Старая Синьора" в пятый раз сделала "золотой дубль" (ранее в сезонах 1959/1960, 1994/1995, 2014/15, 2015/16). В финале Кубка Италии-16/17 туринцы 17 мая обыграли римский "Лацио" (2:0). Клуб третий раз подряд (всего 12) стал обладателем кубка, что является национальным рекордом. Туринцы стали первым в истории европейских топ-лиг клубом, оформившим победный дубль (чемпионат и Кубок) в трех сезонах подряд.

Если "Ювентус" в предстоящем финале Лиги чемпионов обыграет "Реал", то в следующем сезоне от Италии в ЛЧ выступят три команды ("Юве", "Рома" и "Наполи"), а если уступит — то две. Также известно, что в Лиге Европы-17/18 сыграют "Лацио" (70 очков, 4-е место), "Аталанта" (69, 5-е) и "Милан" (63, 6-е).

"Ювентус" — единственный клуб в мире, который выиграл все возможные международные турниры, один из четырех клубов, выигравших все три крупных турнира УЕФА — и стал первым клубом, достигшим этой цели — в 1985 году. За это в 1988 году клуб был награжден премией УЕФА.

37-й тур

Ювентус — Кротоне 3:0 (2:0)

Голы: Манджукич 12, Дибала 39, Алекс Сандро 83.

Ювентус: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Пьянич (Ринкон, 84), Маркизио (Лемина, 74), Куадрадо (Бардзальи, 70), Дибала, Манджукич, Игуаин.

Дженоа — Торино 2:1 (1:0)

Сассуоло — Кальяри 6:2 (4:1)

Милан — Болонья 3:0 (0:0)

Удинезе — Сампдория 1:1 (1:0)

Эмполи — Аталанта 0:1 (0:1)

Лацио — Интер 1:3 (1:2)

Кьево — Рома 3:5 (2:2)

Наполи — Фиорентина 4:1 (2:0)

После 37-го тура

1 Ювентус 37 28 4 5 75-26 88

2 Рома 37 27 3 7 87-36 84

3 Наполи 37 25 8 4 90-37 83

4 Лацио 37 21 7 9 73-48 70

5 Аталанта 37 20 9 8 61-41 69

6 Милан 37 18 9 10 56-43 63

7 Интер 37 18 5 14 67-47 59

8 Фиорентина 37 16 11 10 61-55 59…

БОМБАРДИРЫ: Джеко (Рома) — 28, Мертенс (Наполи) — 27, Белотти (Торино) — 25, Игуаин (Ювентус) — 24, Икарди (Интер) — 24…