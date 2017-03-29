Юный таэквондист за полминуты головой сломал 111 бетонных блоков

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rus.DELFI.lv
среда, 29 марта 2017 г. 19:05
В Боснии/Герцеговине 16-летний поклонник боевых искусств за 35 секунд головой сломал 111 бетонных блоков, что является мировым рекордом, сообщает Reuters.
© Shutterstock

Автором нового рекорда является босниец Керис Ахметспахич — обладатель черного пояса по таэквондо. Ахметспахичу требовалось головой переломить 20 "стопок" небольших бетонных блоков (в каждой "стопке" их было по 6 штук, в сумме — 120).

Во время исполнения своего трюка юноша за 35 секунд головой переломил 111 блоков, что является новым мировым рекордом. Это достижение сразу зафиксировали представители Книги Рекордов Гиннесса.

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