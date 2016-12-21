Ягр стал вторым бомбардиром в 100-летней истории НХЛ

rus.DELFI.lv
среда, 21 декабря 2016 г. 12:00
Форвард "Флориды Пантерс" Яромир Ягр прошедшей ночью в матче против "Баффало Сэйбрз" сделал сразу три результативные передачи и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Jaromiras Jagras
© AFP/Scanpix

Старания Ягра помогли "Флориде" свести основное время матча вничью, а в серии буллитов успех сопутствовал "пантерам" — 4:3.

Три результативных передачи позволили 44-летнему чеху догнать по очкам канадца Марка Мессье, у обоих по 1887 очков. Однако у Ягра больше заброшенных шайб (755 против 694 у Мессье). Теперь чешский нападающий уступает в НХЛ только фантастическому результату Уэйна Гретцки — 2857 (894+ 1963) очков.

Яромир Ягр дебютировал в НХЛ в 1990 году за "Питтсбург Пингвинз". В Питтсбурге он провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Также чех выступал за "Вашингтон Кэпиталз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию Флайерз", "Даллас Старз", "Бостон Брюинз" и "Нью-Джерси Дэвилз". Если бы не годы, проведенные в омском "Авангарде" (155 матчей), и три локаута, которые случились в НХЛ во время его карьеры, то наверняка результат Яромира сейчас перевалил бы за отметку 2 тысячи очков.

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