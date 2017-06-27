WBA и WBO оправдали супертяжа Поветкина после допинг-скандала

"Поветкин будет боксировать в ближайшие годы стопроцентно. Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, в бою против Андрея Руденко на кону будут стоять интернациональные титулы этих организаций", — заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ближайший поединок Поветкина — против украинца Руденко — пройдет в Москве 1 июля.

Положительная допинг-проба на запрещенный препарат остарин была взята у Поветкина 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен.

После этого WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, WBO заявила об отказе возвращать российского боксера в список лучших боксеров, а в WBA официально не реагировала на ситуацию, но Поветкин отсутствовал в рейтинге этой ассоциации. Кроме того, в марте этого года WBC отстранила Поветкина на неопределенный срок и оштрафовала его на 250 тысяч долларов.

Как сообщалось, в мае прошлого года, когда Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, в организме российского спортсмена были найдены следы другого запрещенного вещества — мельдоний. Тогда WBC принял решение не применять санкции к олимпийскому чемпиону 2004 года, но предупредил, что в случае провала еще одного допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

История с мельдонием имела продолжение в феврале этого года, когда в США прошли слушания по этому делу. Российский боксер на них отметил, что принимал мельдоний исключительно по рекомендации врача Максима Красавина, но было это в начале сентября 2015 года. После того, как 1 января 2016 препарат внесли в список запрещенных, по заявлению боксера он больше его не употреблял. Коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк аргументы россиянина принимать во внимание не стала и постановила, что употребление Поветкиным мельдония имела место уже после внесения препарата в список запрещенных.