WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол

 (2)
rus.DELFI.lv
понедельник, 3 апреля 2017 г. 14:14
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало проводить расследование в отношении спринтеров с Ямайки, в пробах которых с Олимпиады 2008 года были обнаружены следы кленбутерола.
© Reuters/Scanpix

Известный своей борьбой за чистоту в спорте немецкий телеканал ARD в прошедшие выходные показал очередной фильм о допинге. В нем сообщалось о выявлении препарата "кленбутерол" в пробах мочи нескольких спринтеров олимпийской сборной Ямайки по легкой атлетике. Такой результат показала перепроверка допинг-проб с Игр-2008, которые проходили в Пекине.

Международный олимпийский комитет знал об этом, но дальнейшего расследования со стороны МОК и WADA не последовало. Заблокировал дополнительные исследования проб ямайских легкоатлетов глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт. Президент Немецкого легкоатлетического союза (DLV) Клеменс Прокоп назвал подобные действия серьезным ударом по доверию к обеим организациям.

В ответ на эти обвинения WADA и МОК поспешили объяснить, что расследование по ямайским спринтерам было закрыто из-за слишком малой концентрации кленбутерола в пробах атлетов (составила менее 1 нг/мл). И выдвинули заодно версию, что попадание запрещенного препарата в организм ямайских спринтеров стало возможным вследствие употребления ими тогда зараженного мяса.

Однако, по данным ARD, сборная Ямайки привозила тогда в Пекин своего повара, который готовил из ямайских продуктов, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов через мясо крайне мала.

Кленбутерол является анаболическим стероидом, который используется для повышения производительности спортсмена посредством увеличения мышечной массы и уменьшения жировых отложений.

Также напомним, что в конце января МОК все-таки аннулировал золото спринтеров сборной Ямайки на Играх-2008 в эстафете 4x100 м из-за положительного теста Несты Картера (его проба показала наличие запрещенного вещества "метилгексанамин"). В результате олимпийской медали лишился весь квартет сборной Ямайки, в том числе и многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, принимавший участие в той эстафете.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол (2)

WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало проводить расследование в отношении спринтеров с Ямайки, в пробах которых с Олимпиады 2008 года были обнаружены следы кленбутерола.

Золото на чемпионате мира по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева (6)

Jevgenija Medvedeva
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки и стала двукратной чемпионкой мира.

"Дело вкуса": автор скандального бюста Криштиану Роналду ответил критикам

Cristiano Ronaldo biustas Madeiros oro uoste
Автор бюста Криштиану Роналду, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников футболиста, заявил, что оценка его работы - "дело вкуса".

СМИ: Президент "Реала" создал сайт с целью оказывать давление на судей

Florentino Perezas
Скандальную информацию обнародовали испанские СМИ. El Diario утверждает, что в 2013-м году президент мадридского футбольного клуба "Реала" Флорентино Перес создал сайт с целью оказывать давление на судей и улучшить репутацию клуба в соцсетях, сообщает Footballhd.ru.

Леброн Джеймс исполнил феерический данк и обошел Шакила О'Нила

L. Jameso ekipa patyrė pralaimėjimą išvykoje.
В матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллз" феерический данк удался форварду "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу, а по итогам встречи он обошел Шакила О'Нила в списке самых результативных игроков в истории лиги.
Facebook друзья
Rambler's Top100