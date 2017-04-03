WADA оправдало ямайских спринтеров, в пробах которых обнаружили кленбутерол

Известный своей борьбой за чистоту в спорте немецкий телеканал ARD в прошедшие выходные показал очередной фильм о допинге. В нем сообщалось о выявлении препарата "кленбутерол" в пробах мочи нескольких спринтеров олимпийской сборной Ямайки по легкой атлетике. Такой результат показала перепроверка допинг-проб с Игр-2008, которые проходили в Пекине.

Международный олимпийский комитет знал об этом, но дальнейшего расследования со стороны МОК и WADA не последовало. Заблокировал дополнительные исследования проб ямайских легкоатлетов глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт. Президент Немецкого легкоатлетического союза (DLV) Клеменс Прокоп назвал подобные действия серьезным ударом по доверию к обеим организациям.

В ответ на эти обвинения WADA и МОК поспешили объяснить, что расследование по ямайским спринтерам было закрыто из-за слишком малой концентрации кленбутерола в пробах атлетов (составила менее 1 нг/мл). И выдвинули заодно версию, что попадание запрещенного препарата в организм ямайских спринтеров стало возможным вследствие употребления ими тогда зараженного мяса.

Однако, по данным ARD, сборная Ямайки привозила тогда в Пекин своего повара, который готовил из ямайских продуктов, поэтому вероятность попадания кленбутерола в организм спортсменов через мясо крайне мала.

Кленбутерол является анаболическим стероидом, который используется для повышения производительности спортсмена посредством увеличения мышечной массы и уменьшения жировых отложений.

Также напомним, что в конце января МОК все-таки аннулировал золото спринтеров сборной Ямайки на Играх-2008 в эстафете 4x100 м из-за положительного теста Несты Картера (его проба показала наличие запрещенного вещества "метилгексанамин"). В результате олимпийской медали лишился весь квартет сборной Ямайки, в том числе и многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, принимавший участие в той эстафете.