Всемирную суперсерию бокса откроет бой Усик — Хук в сентябре

"Не могу дождаться начала турнира. Я скучаю по рингу и хочу снова услышать звук гонга. В данный момент я не думаю о моем оппоненте. Я занят своей подготовкой и много работаю в тренировочном лагере. Пусть он думает обо мне, если хочет", — сказал Усик.

"Я очень рад, что в первом бою встречусь с боксером, которого называют фаворитом турнира. Это будет явно один из тех боев, который зрителям не стоит пропускать. Я уже выигрывал мировые титулы и много раз их защищал, но Трофей Мохаммеда Али — уникальная штука и я буду очень рад его выиграть", — приводит Sports.ru мнение Хука.

Как сообщалось, поединок 1/4 финала Мировой Суперсерии между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и кубинцем Майком Пересом состоится 30 сентября в "Арене-Рига".

Что касается других четвертьфинальных пар, то россиянин Мурат Гассиев (чемпион по версии IBF) проведет бой против экс-чемпиона поляка Кшиштофа Влодарчика, а кубинец Юньер Дортикос (чемпион по версии WBA) — против россиянина Дмитрия Кудряшова.

В Мировой Суперсерии выступят восемь лучших боксеров-профессионалов в первом тяжелом весе. Турнир проводится впервые. Четвертьфинальные бои пройдут в сентябре и октябре этого года. Победители пар пройдут в полуфинал (январь-февраль 2018 года), а финал Мировой суперсерии запланирован на май будущего года. Главный приз — Кубок Михаммеда Али. Также на кону — пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. Призовой фонд турнира — 50 млн долларов.

В сезоне-17/18 в World Boxing Super Series (WBSS) будет разыграно сразу два турнира (по восемь участников в каждом) — в первом тяжелом весе ("крузеры") и в суперсреднем весе. Регламентом определено, что все бои будут начинаться в 23:00 — либо по среднеевропейскому времени, либо по времени восточного побережья США. Суммарно в двух турнирах состоится 14 боев: семь из них пройдут в Европе, семь — в Америке. Если кто-то из участников получит травму или снимется с турнира, то ему обещают найти замену.

Проведением Мировой суперсерии занимается недавно созданная коммерческая организация Comosa AG, объединившая специалистов из мира бокса (швейцарский банкир Ричард Шефер и немецкий промоутер Калле Зауэрланд), маркетинга (Роберто Далмильо) и боссов ТВ (Мэттью Хупер). Организация зарегистрирована в Швейцарии.