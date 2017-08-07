Все главные поражения в карьере мирового рекордсмена Усэйна Болта

Первое поражение

Место действия: 22 июля 2008 года, Стокгольм, Супер Гран-при ИААФ

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: 1. Асафа Пауэлл (Ямайка) — 9,88, 2. Усэйн Болт (Ямайка) — 9,89, 3. Неста Картер (Ямайка) — 9,98

Обстоятельства: Год, когда все узнали Болта. За месяц до Олимпиады в Пекине он отметился чумовым мировым рекордом (9,72). А его старший товарищ Асафа Пауэлл еще не "зажимался" на главных стартах и излучал уверенность. Впрочем, в том забеге Болт проиграл сам, уснув на старте. Это была первая осечка Усэйна во взрослой карьере. После которой он не проигрывал больше двух лет.

Второе поражение



Место действия: 6 августа 2010 года, Стокгольм, "Бриллиантовая лига"

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: 1. Тайсон Гэй (США) — 9,84, 2. Усэйн Болт (Ямайка) — 9,97, 3. Ричард Томпсон (Тринидад и Тобаго) — 10,10.

Обстоятельства: Болт вновь проиграл в несчастливом Стокгольме — причем, не соотечественнику. В год, когда не было Олимпиады и чемпионата мира, ему явно не хватало мотивации. К тому моменту он уже переписал все рекорды в спринте: 9,58 (100-метровка) и 19,19 (200-метровка).

Третье поражение



Место действия: 28 августа 2011 года, Тэгу, чемпионат мира

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: Болт дисквалифицирован за фальстарт.

Обстоятельства: Казалось, что без Пауэлла и Гэя Болт выиграет даже пешком. Но новое правило, когда фальстарт карается дисквалификацией, Усэйн то ли не успел выучить, то ли излишне загорелся новым рекордом и решил пораньше оторваться от колодок (странно, ведь резвый старт никогда не был его козырем). Догадываться можно долго, но факт останется в истории: в 2011-м Болт проиграл, пожалуй, самым обидным образом.

Четвертое поражение



Место действия: 29 июня 2012 года, Кингстон, чемпионат Ямайки

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: 1. Йохан Блэйк — 9,75, 2. Усэйн Болт — 9,86, 3. Асафа Пауэлл — 9,88.

Обстоятельства: Болт, начавший сезон с дежурных 9,76 в Риме (да еще и против ветра), то ли перезанимался штангой, то ли слишком глубоко погрузился в подготовку к Олимпиаде. Но на чемпионате Ямайки от его былой легкости не осталось и следа: он бежал заторможенно, заметно пересиливая себя. Скептики впервые стали поговаривать: время Болта уходит. На фоне сумасшедшего Блэйка, который тренировался в одной группе с Усэйном, такие разговоры были небеспочвенны.

Пятое поражение

Место действия: 1 июля 2012 года, Кингстон, чемпионат Ямайки

Дистанция: 200-метровка.

Результаты: 1. Йохан Блэйк — 19,80, 2. Усэйн Болт — 19,83, 3. Уоррен Вейр — 20,03.

Обстоятельства: Болт впервые проиграл дважды подряд. Болт впервые проиграл на 200-метровке. Наконец, Болт впервые выглядел слабее соперника. Во всех предыдущих случаях ему мешал то слишком поздний старт, то, наоборот, слишком ранний. Здесь же, на чемпионате Ямайки, он был просто хуже младшего друга.

Шестое поражение



Место действия: 6 июня 2013 года, Рим, "Бриллиантовая лига"

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: 1. Джастин Гэтлин — 9,94, 2. Усэйн Болт — 9,95, 3. Джимми Вико — 10,02.

Обстоятельства: Тот сезон главный бегун современности начал с травмы бедра, посредственного домашнего забега (не выбежал из 10 секунд на 100-метровке) и косвенной пропаганды марихуаны. Неудивительно, что первый серьезный старт Болт провел, мягко говоря, не важно.

Седьмое поражение

Место действия: 5 августа 2017 года, Лондон, чемпионат мира

Дистанция: 100-метровка.

Результаты: 1. Джастин Гэтлин — 9,92, 2. Кристиан Коулмэн — 9,94, 3. Усэйн Болт — 9,95.

Обстоятельства: это был последний забег Болта, к которому он откровенно был не готов. Таким тяжелым и растренированным Усэйн еще не представал. Возможно, сказались травмы, смерть друга, малое количество стартов. А может, он просто устал. Поэтому и уходит.

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5 лучших ратифицированных результатов на 100-метровке (ветер до 2,0 м/с)

1. Усэйн Болт, Ямайка — 9,58, когда и где: 2009, Берлин

2. Усэйн Болт, Ямайка — 9,63, когда и где: 2012, Лондон

3-5. Усэйн Болт, Ямайка — 9,69, когда и где: 2008, Пекин

3-5. Тайсон Гэй, США — 9,69, когда и где: 2009, Шанхай

3-5. Йохан Блэйк, Ямайка — 9,69, когда и где: 2012, Лозанна

5 лучших ратифицированных результатов на 200-метровке (ветер до 2,0 м/с)

1. Усэйн Болт, Ямайка — 19,19, когда и где: 2009, Берлин

2. Йохан Блэйк, Ямайка — 19,26, когда и где: 2011, Брюссель

3. Усэйн Болт, Ямайка — 19,30, когда и где: 2008, Пекин

4-5. Майкл Джонсон, США — 19,32, когда и где: 1996, Атланта

4-5. Усэйн Болт, Ямайка — 19,32, когда и где: 2012, Лондон