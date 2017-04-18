Вратарь "Челси" пропустил матч с "МЮ" из-за полученной на съемках рекламы травмы

Основной вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа пропустил центральный матч 32-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы, полученной во время съемок проморолика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает The Telegraph.

Во время игры в баскетбол на тренировочной базе клуба, 11 апреля, бельгийский футбольный голкипер неудачно приземлился, пытаясь поймать мяч. У Куртуа диагностировали повреждение лодыжки. Насколько серьезное — не известно, но в заявке на матч с "МЮ", который "Челси" проиграл (0:2), бельгийского вратаря не оказалось.

Скорее всего, Куртуа пропустит и воскресный полуфинал Кубка Англии против лондонского "Тоттенхэма", который с каждым туром становится все ближе к "синим" в таблице национального чемпионата. После проигрыша "МЮ", "аристократы" опережают "шпор" уже только на четыре очка.