Впервые за 6 лет в финале "Большого шлема" сыграют Федерер и Надаль

rus.DELFI.lv
пятница, 27 января 2017 г. 17:55
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии.
Rafaelis Nadalis
© AFP/Scanpix

В 1/2 финала швейцарец переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку и в 28-й раз в карьере (рекорд всех времен) сыграет в финале на турнирах "Большого шлема". А испанец взял верх над болгарином Григором Димитровым.

Федерер является четырехкратным чемпионом AusOpen, но в последний раз побеждал в Мельбурне в 2010 году, а затем не проходил дальше полуфинала. Вавринка брал титул в 2014-м и сейчас стоит выше в рейтинге — 4-е место против 17-го у Роджера.

Соперничество двух швейцарцев получилось упорным, растянулось на пять сетов и 3 часа 4 минуты. Первые два сета остались за Федерером, но в третьем у него разладилась подача и Стэн сделал два брейка (итог — 6:1). Четвертый сет начался с обмена брейками, а в десятом Вавринка взял еще один гейм на чужой подаче и закрепил успех на своей — 6:4. В пятом сете ключевым стал 6-й гейм. Вавринка отдал очко на своей подаче, Федерер повел 4:2 и больше не позволил себя догнать — 6:4.

Федерер в шестой раз вышел в финал Australian Open и 28-й раз — в финал турнира "Большого шлема". Таким образом, Федерер улучшил собственный рекорд по этому показателю — у ближайшего преследователя (Новака Джоковича) 21 финал.

Для Федерера это будет первый решающий матч на "Шлеме" с US Open-2015. По итогам турнира 17-кратный победитель "Шлемов", пропустивший вторую половину прошлого сезона, обеспечил себе возвращение в Топ-15.

Кроме того, 35-летний Федерер стал самым возрастным финалистом турнира "Большого шлема" со времен Кена Роузуолла, который вышел в финал US Open-1974 в возрасте 39 лет. В 2005 году в финал US Open вышел 35-летний Андре Агасси, но Федерер сейчас на месяц старше, чем американец был в тот момент.

17-я ракетка мира Федерер стал самым низкорейтинговым финалистом турнира "Большого шлема" с 2009 года. Тогда в финал "Ролан Гаррос" вышел швед Робин Содерлинг, стоявший в рейтинге на 25-й строчке. Примечательно, что тот финал Содерлинг проиграл именно Федереру. По итогам этого турнира швейцарец вернется в топ-15.

Соперником Федерера в финале будет Рафаэль Надаль. Это будет их первая титульная встреча на "мэйджорах" за последние 6 лет. В последний раз они оспаривали титул в 2011 году — на "Ролан Гаррос" (тогда победил испанец). Счет личных встреч — 23-11 в пользу Надаля, на "мэйджорах" — 9-2.

Как и Федереру, Надалю (9-й посев) тоже потребовалось сыграть в полуфинале все 5 сетов. Чемпион AusOpen-2009 обыграл Григора Димитрова (15-й) за 4 часа 56 минут.

Рафаэль вышел в свой 21-й финал "Большого шлема", первый — с "Ролан Гаррос"-2014 и четвертый — в Мельбурне. В финале хардового "Шлема" Надаль сыграет впервые с AuOpen-2014.

26-27 января. Мужчины. 1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 17) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4) — 7:5 6:3 1:6 4:6 6:3
Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:3 5:7 7:6 6:7 6:4

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