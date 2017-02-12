Впервые в истории НБА игрок оформил трипл-дабл без учета очков

Форвард клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, кто умудрился сделать трипл-дабл, не набрав при этом десяти очков.

Трипл-дабл — термин в современном баскетболе, означающий набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в трех статистических показателях.

В гостевом матче против "Мемфиса", который завершился со счетом 122:107 в пользу "воинов", Грин записал в свой актив 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов. При этом баскетболист набрал только четыре очка, но зато сделал еще целых 5 блок-шотов.

Таким образом, Дрэймонд Грин стал первым баскетболистом в истории лиги, оформившим такой необычный трипл-дабл.

"Голдэн Стэйт" является безоговорочным лидеров регулярного чемпионата, одержав в 53 матчах 45 побед.