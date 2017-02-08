Впечатляющий камбэк "Баффало": три гола за три минуты и победа в овертайме

rus.DELFI.lv
среда, 8 февраля 2017 г. 14:20
В регулярном чемпионате НХЛ прошедшей ночью "Баффало Сэйбрз" принимал "Сан-Хосе Шаркс" и добился волевой победы.
© AP

"Клинки" открыли счет на 8-й минуте в большинстве, но уже к перерыву проигрывали 1:2. В середине матча Мелькер Карлссон довел перевес "Шаркс" до 3:1, а Джо Павелски на 47-й минуте реализует удаление в составе "Сэйбрз" и счет для хозяев становится практически безвыходным — 1:4.

Однако хозяева льда сумели быстро совершить маленькое чудо: в течение трех с половиной минут Райан О'Райлли и Эвандер Кейн (оба — в большинстве) и Кайл Окпосо сравняли счет — 4:4! А на второй минуте овертайма Кейн оформил дубль и принес "Баффало" 22-ю победу в сезоне — 5:4.

"Баффало" с 54 очками после 53 матчей занимает в Восточной конференции 14 место, от зоны плей-офф команду отделяет пять очков.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Баффало Сэйбрз — Сан-Хосе Шаркс 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
1:0 — Мулсон (Джионта, Эннис) — 07:24 (5x4)
1:1 — Уорд (Бернс, Мартин) — 14:03 (5x5)
1:2 — Кутюр (Бедкер, Власич) — 17:13 (5x5)
1:3 — Карлссон (Серенсен, Хэйли) — 31:23 (5x5)
1:4 — Павелски (Бернс, Марло) — 46:07 (5x4)
2:4 — О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) — 49:03 (5x4)
3:4 — Кейн (Франсон, Джионта) — 51:36 (5x4)
4:4 — Окпосо (Райнхарт, О'Райлли) — 52:31 (5x5)
5:4 — Кейн (Айкел) — 61:05 (3x3)

Броски: 36 — 40
Вратари: Нильссон — Джонс
Штраф: 6 — 6.

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