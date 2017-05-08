Волевая победа "Нэшвилла" и "блюзмен" Тарасенко свободен

rus.DELFI.lv
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:29
Шести матчей хватило "хищникам" из Нэшвилла чтобы разобраться с "Сент-Луис Блюз" в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли-2017.
© AFP / Scanpix

"Нэшвилл Предаторз" на домашней арене поначалу уступал в шестом матче, пропустив гол уже на 3-й минуте после броска Пола Штястны, которому ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко.

"Хищники" отыгрались едва началась вторая треть матча (отличился Роман Йози). Вскоре после начала третьей 20-минутки Райан Джохансен вывел хозяев вперед. На последней минуте "блюзмены" сняли вратаря, но только пропустили третью шайбу, автором которой стал Калле Йернкрок. Именно он установил окончательный счет — 3:1 и подвел итог противостояния (4-2 в пользу "Предаторз").

Российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко набрал в 11 матчах плей-офф 6 (3+3) очков.

В полуфинале турнира и в финале Западной конференции "Нэшвилл" встретится с победителем пары "Эдмонтон" — "Анахайм".

Кубок Стэнли-2016/17. 1/4 финала (6-й матч):

Нэшвилл Предаторз — Сент-Луис Блюз 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 — Штястны (Тарасенко, Шварц) — 02:04 (5x5)
1:1 — Йози (Экхольм, Джохансен) — 20:35 (5x5)
2:1 — Джохансен (Арвидссон, Форсберг) — 43:15 (5x5)
3:1 — Ернкрок (Йози, Ринне) — 59:00 (en).
Счет в серии: 4-2.

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