Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок

rus.DELFI.lv
вторник, 24 января 2017 г. 16:40
На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.
Venus Williams
© AP/Scanpix

Победа над Павлюченковой стала для Винус 50-й в Мельбурне. Американка вышла в полуфинал этого турнира впервые с 2003 года.

36-летняя Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой AusOpen в Открытой эре (после 1968 года). На турнирах "Большого шлема" Винус — самая возрастная полуфиналистка после Мартины Навратиловой на "Уимблдоне"-1994.

За выход в финал турнира Уильямс-старшая сыграет с соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем четвертьфинальном поединке была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы. Для 25-летней Вандевей предстоящий полуфинал станет первым в карьере на турнирах "Большого шлема".

По ходу турнира 35-я ракетка мира Вандевей обыграла двух действующих чемпионок турниров "Большого шлема" — первую ракетку мира Анжелик Кербер (AusOpen-2016) и Мугурусу ("Ролан Гаррос"-2016).

Два других четвертьфинала (С.Уильямс — Конта и Плишкова — Лючич-Барони) пройдут 25 января.

24 января. Женщины. 1/4 финала

Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — 6:4 7:6
Коко Вандевей (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — 6:4 6:0

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок

Venus Williams
На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.

"Арсеналу" помог пенальти на 97-й минуте, а "Челси" оторвался на 8 очков

Diego Costa
В 22-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" дома обыграл "Халл" (2:0) и оторвался от ближайших преследователей на восемь очков.

В полуфинале AusOpen будет битва чемпионов — Вавринка против Федерера

Roger Federeris
В мужском разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису первыми полуфиналистами стали швейцарцы — Роджер Федерер и Стэн Вавринка. В споре между собой они разыграют путевку в финал.

Многолетний глава "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост

Bernie Ecclestone'as
Многолетний промоутер и управляющий директор "Формулы-1" Берни Экклстоун покинул свой пост. Такое решение приняли новые владельцы гоночной серии — компания Liberty Media, сообщает Auto Motor und Sport.

Серена прошла в четвертьфинал AusOpen и может вернуться на вершину рейтинга (2)

Serena Williams
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. У женщин шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс в 1/8 финала переиграла чешку Барбору Стрыцову.
Facebook друзья
Rambler's Top100