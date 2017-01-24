Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок

Победа над Павлюченковой стала для Винус 50-й в Мельбурне. Американка вышла в полуфинал этого турнира впервые с 2003 года.
36-летняя Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой AusOpen в Открытой эре (после 1968 года). На турнирах "Большого шлема" Винус — самая возрастная полуфиналистка после Мартины Навратиловой на "Уимблдоне"-1994.
За выход в финал турнира Уильямс-старшая сыграет с соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем четвертьфинальном поединке была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы. Для 25-летней Вандевей предстоящий полуфинал станет первым в карьере на турнирах "Большого шлема".
По ходу турнира 35-я ракетка мира Вандевей обыграла двух действующих чемпионок турниров "Большого шлема" — первую ракетку мира Анжелик Кербер (AusOpen-2016) и Мугурусу ("Ролан Гаррос"-2016).
Два других четвертьфинала (С.Уильямс — Конта и Плишкова — Лючич-Барони) пройдут 25 января.
24 января. Женщины. 1/4 финала
Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — 6:4 7:6
Коко Вандевей (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — 6:4 6:0