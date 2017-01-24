Винус Уильямс в 1/4 финала AusOpen выбила последнюю из россиянок

На Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде завершила выступления последняя из российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале уступила экс-первой ракетке мира американке Винус Уильямс.

Победа над Павлюченковой стала для Винус 50-й в Мельбурне. Американка вышла в полуфинал этого турнира впервые с 2003 года.

36-летняя Винус Уильямс стала самой возрастной полуфиналисткой AusOpen в Открытой эре (после 1968 года). На турнирах "Большого шлема" Винус — самая возрастная полуфиналистка после Мартины Навратиловой на "Уимблдоне"-1994.

За выход в финал турнира Уильямс-старшая сыграет с соотечественницей Коко Вандевеге, которая в своем четвертьфинальном поединке была сильнее испанки Гарбинье Мугурусы. Для 25-летней Вандевей предстоящий полуфинал станет первым в карьере на турнирах "Большого шлема".

По ходу турнира 35-я ракетка мира Вандевей обыграла двух действующих чемпионок турниров "Большого шлема" — первую ракетку мира Анжелик Кербер (AusOpen-2016) и Мугурусу ("Ролан Гаррос"-2016).

Два других четвертьфинала (С.Уильямс — Конта и Плишкова — Лючич-Барони) пройдут 25 января.

24 января. Женщины. 1/4 финала

Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — 6:4 7:6

Коко Вандевей (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — 6:4 6:0