Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом

rus.DELFI.lv
пятница, 30 июня 2017 г. 09:31
Американская теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП во Флориде со смертельным исходом, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на таблоид TMZ.
Venus Williams
© AFP/Scanpix

Инцидент случился еще 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс: во внедорожник спортсменки врезался другой автомобиль. Пассажир второй машины 78-летний Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его супруга, управлявшая автомобилем, получила множественные переломы.

Теннисистка утверждает, что затормозила, потому что впереди была пробка, однако женщина, управлявшая другой машиной, настаивает, что Уильямс затормозила слишком резко.

Таблоид TMZ получил копию полицейского отчета об аварии, в котором виновницей аварии признана именно Уильямс. В нем отмечается, что алкоголь или наркотики не были причиной произошедшего.

Сейчас Винус Уильямс готовится к выступлению на "Уимблдоне" в Лондоне, который стартует 3 июля.

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