Видеоассистент отменил гол португальцев, чемпионы Европы упустили победу

Чемпионы Европы забили мяч в середине первого тайма после удара Пепе, однако, как оказалось, радовались они преждевременно. Главный арбитр Нестор Питана из Аргентины проконсультировался с видеоассистентом (на проходящем в России Кубке конфедераций впервые применяется система видеопомощи арбитрам — VAR) и отменил взятие ворот. Оказалось, что намного раньше было положение "вне игры", которое почему-то не зафиксировал помощник Питаны.
Uso do vídeo anula gol de Portugal contra o México https://t.co/EeoLJ9nMmM pic.twitter.com/0SOCvd32oK— globoesportecom (@globoesportecom) June 18, 2017
На 34-й минуте португальцы все-таки вышли вперед, когда Рикарду Куарежма замкнул блестящую передачу Криштиану Роналду. Однако мексиканцам удалось отыграться незадолго до перерыва: красивый гол в падении головой забил Хавьер Эрнандес — 1:1.
При равной в принципе игре португальцы активизировались под конец встречи и на 86-й минуте не без помощи двух рикошетов их вывел вперед Соареш. Тем не менее уже в компенсированное время Эктор Морено после розыгрыша углового принес Мексике ничью — 2:2.
Сборные Португалии и Мексики выступают в одной группе А с россиянами и новозеландцами. 21 июня чемпионы Европы играют в Москве с Россией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией в Сочи.
Кубок конфедераций-2017. Группа А
Португалия — Мексика 2:2 (1:1)
Голы: Куарежма 934), Соареш (86) — Х.Эрнандес (42), Морено (90+1)
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Андре Гомеш, Вильям Карвалью, Куарежма (Андре Силва, 82), Моутинью (Адриен Силва, 58), Нани (Желсон Мартинш, 58), Роналду.
Мексика: Очоа, Морено, Рейес, Лайюн, Гуардадо, Дос Сантос, Эррера, Вела (дос Сантос, 57), Сальседо (Араухо, 67), Эрнандес, Хименес (Перальта, 79).
Предупреждения: Адриен Силва (68), Гуардадо (73), Андре Гомеш (90).