Видеоассистент отменил гол португальцев, чемпионы Европы упустили победу

В стартовом матче на Кубке конфедераций в Казани между сборными Португалии и Мексики зафиксирована боевая ничья. Причем португальцы упустили победу в добавленное арбитром время, а в первом тайме рефери отменил их гол после консультации с видеоассистентом.

Чемпионы Европы забили мяч в середине первого тайма после удара Пепе, однако, как оказалось, радовались они преждевременно. Главный арбитр Нестор Питана из Аргентины проконсультировался с видеоассистентом (на проходящем в России Кубке конфедераций впервые применяется система видеопомощи арбитрам — VAR) и отменил взятие ворот. Оказалось, что намного раньше было положение "вне игры", которое почему-то не зафиксировал помощник Питаны.

Uso do vídeo anula gol de Portugal contra o México https://t.co/EeoLJ9nMmM pic.twitter.com/0SOCvd32oK— globoesportecom (@globoesportecom) June 18, 2017

На 34-й минуте португальцы все-таки вышли вперед, когда Рикарду Куарежма замкнул блестящую передачу Криштиану Роналду. Однако мексиканцам удалось отыграться незадолго до перерыва: красивый гол в падении головой забил Хавьер Эрнандес — 1:1.

При равной в принципе игре португальцы активизировались под конец встречи и на 86-й минуте не без помощи двух рикошетов их вывел вперед Соареш. Тем не менее уже в компенсированное время Эктор Морено после розыгрыша углового принес Мексике ничью — 2:2.

Сборные Португалии и Мексики выступают в одной группе А с россиянами и новозеландцами. 21 июня чемпионы Европы играют в Москве с Россией, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией в Сочи.

Кубок конфедераций-2017. Группа А

Португалия — Мексика 2:2 (1:1)

Голы: Куарежма 934), Соареш (86) — Х.Эрнандес (42), Морено (90+1)

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Андре Гомеш, Вильям Карвалью, Куарежма (Андре Силва, 82), Моутинью (Адриен Силва, 58), Нани (Желсон Мартинш, 58), Роналду.

Мексика: Очоа, Морено, Рейес, Лайюн, Гуардадо, Дос Сантос, Эррера, Вела (дос Сантос, 57), Сальседо (Араухо, 67), Эрнандес, Хименес (Перальта, 79).

Предупреждения: Адриен Силва (68), Гуардадо (73), Андре Гомеш (90).