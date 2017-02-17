ВИДЕО: Журналист съел газету после выхода минского "Динамо" в плей-офф

rus.DELFI.lv
пятница, 17 февраля 2017 г. 20:00
Журналисту белорусского спортивного издания "Прессбол" Вячеславу Федоренкову пришлось съесть восьмиполосный номер газеты, в которой работает, чтобы выполнить свое обещание.

Год назад Федоренков заявил, что уверен в очередной неудаче флагмана белорусского хоккея — минского "Динамо" и команда не выйдет в следующем сезоне в плей-офф чемпионата КХЛ. Однако "зубры" выполнили первую задачу сезона, причем сделали это довольно уверенно.

Вчера по окончании матча чемпионата КХЛ "Динамо Мн" — "Нефтехимик" (2:1 Б) Федоренков в присутствии коллег и тренеров минской команды сдержал обещание и съел номер родной газеты.

Присутствовавший на "трапезе" главный тренер минского клуба Крэйг Вудкрофт оценил по достоинству поступок журналиста.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Международная комиссия оправдала норвежских лыжников-астматиков (8)

Международная комиссия оправдала норвежских лыжников-астматиков
Независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками. Об этом говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Посольство РФ раскритиковало фильм BBC о российских футбольных фанатах (3)

Посольство РФ раскритиковало фильм BBC о российских футбольных фанатах
Российское посольство в Великобритании раскритиковало фильм британского телеканала «Би-би-си», который посвящен поведению российских футбольных фанатов — «Армия хулиганов России».

ВИДЕО: Кросби набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ

Sidney Crosby ir Marcas-Andre Fleury
В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс" 29-летний капитан "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби стал первой звездой, набрав 3 (1+2) очка и оформил 1000-е очко в карьере.

Американец Бэйли сенсационно стал чемпионом мира в классике, Фуркад — третий (1)

Lowellas Bailey
В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону и сегодня разыгрывались медали у мужчин в индивидуальной гонке на 20 км. Сенсационную победу одержал 35-летний ветеран американской сборной Лоуэлл Бэйли.

"Краснодар" и "Ростов" начали плей-офф Лиги Европы с побед, "Зенит" проиграл "Андерлехту"

Краснодар и Ростов начали плей-офф Лиги Европы с побед, Зенит проиграл Андерлехту
В четверг, 16 февраля, прошли первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы УЕФА.
Facebook друзья
Rambler's Top100