ВИДЕО: Жиру снова на высоте, "Арсенал" отыгрался с 0:3

Во вторник, 3 января, состоялись еще три матча чемпионата Англии по футболу, а самый интересный прошел в Борнмуте, где местный клуб принимал лондонский "Арсенал".

Хозяева поля огорошили "канониров" к 20-й минуте двумя голами, а на 58-й Фрэйзер забил и третий. После этого Арсен Венгер сделал две замены и в середине тайма лучший бомбардир "Арсенала" Алексис Санчес один мяч отыграл. Спустя пять минут Перес сократил отставание до минимума — 2:3.

Дальше гостям где-то помог судья, погорячившийся с прямой красной карточкой защитнику хозяев Фрэнсису. В итоге на второй из шести добавленных арбитром минут Оливье Жиру оформил "Арсеналу" камбэк — 3:3.

Французский нападающий пусть теперь и не забил шикарного гола, как сделал это в первый день Нового года, но и этого хватило, чтобы стать героем матча: помимо забитого мяча, Жиру принял непосредственное участие и в первых двух голах команды.

"Сток Сити" дома одолел "Утофорд" (2:0), а "Кристал Пэлас" под руководством бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса проиграл с таким же счетом на своем поле аутсайдеру турнира "Суонси". С приходом Эллардайса "стекольщики" сыграли пока один матч вничью, а два следующих проиграли. Теперь "Кристал Пэлас" скатился на границу с зоной вылета, а "Суонси" благодаря победе ушел с последнего места, которое теперь занимает "Халл Сити".

Сегодня в Лондоне между "Тоттенхэмом" и "Челси" пройдет последний матч 20-го тура.

Чемпионат Англии. 20-й тур (3 января):

Борнмут — Арсенал 3:3 (2:0)

Голы: Дэниэлс (16), Уилсон (20-пен.), Фрэйзер (58) — Санчес (70), Перес (75), Жиру (90+2)

Арсенал: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни (Габриэл, 64), Монреаль, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака, Ивоби (Перес, 63), Рэмзи, Санчес, Жиру.

Предупреждения: Бельерин (32), Кук (44), Рэмзи (45), Мустафи (80), Боруц (86), Артер (90).

Удаление: Фрэнсис (82).



Кристал Пэлас — Суонси 1:2 (0:1)

Голы: Заа (83) — Моусон (42), Ранхель (88)

Сток Сити — Уотфорд 2:0 (1:0)

Голы: Шоукросс (45), Крауч (49)

1 Челси 19 49

2 Ливерпуль 20 44

3 Ман Сити 20 42

4 Арсенал 20 41

5 Тоттенхэм 19 39

6 Ман Юнайтед 20 39

7 Эвертон 20 30

8 Вест Бромвич 20 29

9 Борнмут 20 25

10 Саутгемптон 20 24

11 Сток Сити 20 24

12 Бернли 20 23

13 Вест Хэм 20 22

14 Уотфорд 20 22

15 Лестер Сити 20 21

16 Мидлсбро 20 19

17 Кристал Пэлас 20 16

18 Сандерленд 20 15

19 Суонси Сити 20 15

20 Халл Сити 20 13