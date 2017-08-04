ВИДЕО: "Зенит" и "Краснодар" по-разному пробились в раунд плей-офф Лиги Европы

"Краснодар", "Зенит" и "Милан" пробились в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, а минское "Динамо", "Бордо" и ПСВ простились с еврокубками до лучших времен.

"Краснодар" повторно обыграл "Люнгбю" благодаря дублю Маурисио Перейры и точному удару Павла Мамаева с 11-метровой отметки. "Зенит" проиграл дома "Бней-Иегуде", пропустив во втором тайме, но питерцы все равно прошли дальще, победив в противостоянии со счетом 2:1.

Финалисту Кубка УЕФА-1996 "Бордо" повезло меньше. Французский клуб проиграл "Видеотону" по правилу выездного гола. С еврокубками до лучших времен прощается и минское "Динамо". Домашней ничьей не хватило столичному клубу для победы в дуэли с АЕКом из Ларнаки.

"Судува" неожиданно прошла "Ньон". После крупной победы на своем поле (3:0) литовский клуб не проиграл и на выезде — 1:1. "Милан", "Эвертон" и дебютант из Швеции "Эстерсунд", обыгравший "Галатасарай" в предыдущем круге, также продолжают борьбу, а вот ПСВ во второй раз минимально проиграл "Осиеку" и вылетел из турнира.

Лига Европы УЕФА

Третий отборочный раунд:

АЕЛ — "Аустрия" 1:2 (общ. 1:2)

"Альтах" — "Гент" 3:1 (общ. 4:2)

"Аполлон" — "Абердин" 2:0 (общ. 3:2)

"Атлетик" — "Динамо" Бухарест 3:0 (общ. 4:1)

"Брага" — АИК (общ. — )

"Динамо" Минск — АЕК Ларнака 1:1 (общ. 1:3)

"Домжале" — "Фрайбург" 2:0 (общ. 2:1)

"Фенербахче" — "Штурм" 1:1 (общ. 3:2)

"Фола" — "Эстерсунд" 1:2 (общ. 1:3)

"Габала" — "Панатинаикос" 1:2 (общ. 1:3)

"Хайдук" — "Брондбю" 2:0 (общ. 2:0)

"Лех" — "Утрехт" 2:2 (общ. 2:2, "Утрехт" побеждает по голам на выезде)

"Люнгбю" — "Краснодар" 1:3 (общ. 2:5)

"Маритиму" — "Ботев" 2:0 (общ. 2:0)

"Милан" — "Университатя Крайова" 2:0 (общ. 3:0)

"Митьюлланд" — "Арка" 2:1 (общ. 4:4, "Митьюлланд" побеждает по голам на выезде)

"Одд" — "Динамо" Загреб 0:0 (общ. 1:2)

"Александрия" — "Астра" 1:0 (общ. 1:0)

"Остенде" — "Олимпик" 0:0 (общ. 2:4)

"Осиек" — ПСВ 1:0 (общ. 2:0)

"Паниониос" — "Маккаби" Тель-Авив 0:1 (общ. 0:2)

ПАОК — "Олимпик" Донецк 2:0 (общ. 3:1)

"Ружомберок" — "Эвертон" 0:1 (общ. 0:2)

"Шкендия" — "Тракай" 3:0 (общ. 4:2)

"Сьон" — "Судува" 1:1 (общ. 1:4)

"Скендербеу" — "Млада-Болеслав" 2:1 (общ. 3:3, пен. 4:2)

"Спарта" Прага — "Црвена Звезда" 0:1 (общ. 0:3)

"Видеотон" — "Бордо" 1:0 (общ. 2:2, "Видеотон" побеждает по голам на выезде)

"Зенит" — "Бней-Иегуда" 0:1 (общ. 2:1)

Жеребьевка раунда плей-офф

Жеребьевка состоится сегодня. В ней будут участвовать 29 команд, которые преодолели третий отборочный раунд, а также 15 клубов, вылетевших в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 августа.