ВИДЕО: Защитник сборной России забросил шайбу с 50 метров

В финале сборная России встретилась с действующим обладателем Кубка Гагарина СКА. На 17-й минуте второго периода, когда национальная команда играла в меньшинстве, хоккеист решился на дальний бросок, который застал врасплох финского вратаря петербуржцев Микко Коскинена.

"Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать!" - пошутила пресс-служба Федерация хоккея России в Твиттере.

Любопытно, что Чудинов на клубном уровне выступает за СКА. Армейцы проиграли финал по буллитам - 3:4.