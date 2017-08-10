ВИДЕО: Защитник сборной России забросил шайбу с 50 метров

rus.DELFI.lv
четверг, 10 августа 2017 г. 18:15
Защитник олимпийской сборной России по хоккею Максим Чудинов в финале предсезонного турнира в Сочи забросил шайбу из своей зоны.
© Sputnik / Scanpix

В финале сборная России встретилась с действующим обладателем Кубка Гагарина СКА. На 17-й минуте второго периода, когда национальная команда играла в меньшинстве, хоккеист решился на дальний бросок, который застал врасплох финского вратаря петербуржцев Микко Коскинена.

"Дистанция рабочая, 50 метров, можно бросать!" - пошутила пресс-служба Федерация хоккея России в Твиттере.

Любопытно, что Чудинов на клубном уровне выступает за СКА. Армейцы проиграли финал по буллитам - 3:4.

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