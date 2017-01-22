ВИДЕО: Все лучшее с "Мастер-шоу" Матча звезд КХЛ-2017

rus.DELFI.lv
воскресенье, 22 января 2017 г. 13:20
В Уфе прошел первый день уик-энда, посвященного "Матчу звезд" Континентальной хоккейной лиги. Сборная Востока уверенно обыграла сборную Запада в "Мастер-шоу" — 5:2.
© Sputnik

Уже в первом конкурсе на скорость был установлен рекорд "Матча звезд". Его автором стал нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Энвер Лисин, который буквально пролетел круг за 12,45 секунды и принес сборной Востока первое очко в противостоянии с Западом.

Дальше Восток упрочил свое преимущество (2:0), выиграв "Хоккейный биатлон".

Защитник московского ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска и принес сборной Запада первое очко. Правда, его результат (159,78 км/ч) значительно уступал абсолютному рекорду "Матча звезд КХЛ", который принадлежит Александру Рязанцеву (183,67 км/ч).

Дальше был самый любимый у зрителей конкурс — на самый эффективный буллит. Выиграл его, по всеобщему мнению, форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев. Таким образом, сборная Востока увеличила свое преимущество до 3:1. А вот собственно сам победитель и его буллит.

Здесь можно посмотреть все исполненные буллиты, в т.ч. как питерский армеец Павел Дацюк красиво обыграл оба раза голкипера "Адмирала" Игоря Бобкова или технику Максима Афиногенова

После пятого конкурса Be like PRO счет стал уже 4:1 в пользу команды Востока и стало ясно, что Западу в "Мастер-шоу" победа не светит.

Правда, хоккеистам Западной конференции удалось одержать победу в конкурсе "Мощная атака — надежная защита" и несколько сократить отставание.

Здесь был любопытный эпизод, когда вратарь Востока и челябинского "Трактора" Павел Францоуз спародировал вратаря "Салавата" Андрея Гаврилова, который в матче регулярного чемпионата КХЛ этого сезона с московским "Динамо" не заметил, что игра продолжается, и отвернулся от происходящих события на площадке попить водички.

И, наконец, сборная Востока поставила точку победой в заключительном конкурсе "Эстафета" и выиграла "Мастер-шоу" с общим счетом 5:2.

Известный эксперт, заслуженный тренер России и тренер команды Запада Сергей Гимаев поделился впечатлениями от "Мастер-шоу" на Матче звезд-2017.

"Надо отметить, что команда Востока лучше подготовилась. У нас все несколько спонтанно получилось. Нас не спросили, кто в каком конкурсе будет участвовать, просто дали список. Я бы некоторых людей поменял. В целом Восток по делу победил, хотя у меня есть некоторые претензии к судейству. Человек не пробегает круг, бросает клюшку. Нужно, чтобы более четкий регламент был. Но протест подавать мы не будем.

Были объективные конкурсы: на скорость, на точность броска, которые реально показывают уровень мастерства. Но были и более субъективные. Те же буллиты, хотя Владимир Ткачев действительно по делу выиграл. Конкурс "три в одного" я не понял. То ли задача была разорвать вратаря, то ли забить красивый гол, то ли забить больше…

В целом я очень доволен обстановкой в раздевалке. Также хочу отметить невероятную атмосферу на трибунах. Болельщики прекрасные, все получили удовольствие", — отметил Гимаев.

Видеообзор "Мастер-шоу"

Награждение участников "Мастер-шоу" Матча звезд КХЛ-2017

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ВИДЕО: Все лучшее с Мастер-шоу Матча звезд КХЛ-2017
В Уфе прошел первый день уик-энда, посвященного "Матчу звезд" Континентальной хоккейной лиги. Сборная Востока уверенно обыграла сборную Запада в "Мастер-шоу" — 5:2.

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