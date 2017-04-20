ВИДЕО: Великолепная Медведева обновила в Токио мировой рекорд

На проходящем в Токио командном чемпионате мира по фигурному катанию Евгения Медведева выиграла короткую программу с новым мировым рекордом и вывела команду России на первой место.

Действующая чемпионка мира и Европы получила от судей 80,85 балла и превзошла свое предыдущее достижение (79,21), которое было установлено в 2016 году в финале Гран-при в Марселе.

Промежуточное второе место после короткой программы у одиночниц занимает еще одна россиянка — Елена Радионова (72,21), а тройку сильнейших замыкает японка Маи Миара (72,10).

Благодаря отличным результатам в женском одиночном катании сборная России набрала 33 очка и вышла на данный момент в лидеры World Team Trophy-2017. Российские фигуристы сейчас опережают на семь баллов японцев, на девять — американцев и на десять — канадцев.

Ранее после короткого танца в исполнении Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева россияне располагались на третьем месте. Пара получила за прокат 68,94 балла, уступив американцам Мэдисон Чок — Эван Бейтс (79,05) и канадцам Кейтлин Уивер — Эндрю Поже (76,73). Произвольную программу танцоры представят в пятницу.

В командном чемпионате мира, который в столице Японии продлится до 23 апреля, принимают участие шесть сборных, имеющих наилучший рейтинг в системе Международного союза конькобежцев (ISU) — Канада, Россия, США, Япония, Китай и Франция.

Командный ЧМ-2017. Токио. Женщины (короткая программа):

1. Евгения Медведева (Россия) — 80.85 (мировой рекорд)

2. Елена Радионова (Россия) — 72.21

3. Маи Миара (Япония) — 72.10

4. Габриэль Дэйлман (Канада) — 71.74

5. Вакаба Хигучи (Япония) — 71.41

6. Эшли Вагнер (США) — 70.75

7. Ли Сяннин (Китай) — 63.81

8. Карен Чен (США) — 60.33

9. Ли Цзыцзюнь (Китай) — 59.76

10. Элейн Шартран (Канада) — 59.13

11. Лорин Лекавалье (Франция) — 54.15

12. Мэ Беренис Мейте (Франция) — 49.11

Турнирное положение (после двух выступлений):

1. Россия — 33

2. Япония — 26

3. США — 24

4. Канада — 23

5. Китай — 19

6. Франция — 10