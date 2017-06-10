ВИДЕО: Вавринка отправил отдыхать Маррея и стал самым возрастным финалистом "РГ"

Первый сет остался за Марреем, хотя по ходу игры он уступал 3:5, но в итоге взял партию на тай-брейке — 7:6 (8-6). Во втором Вавринка отыгрался за счет двух брейков — 6:3. Вел швейцарец и в третьем гейме (4:2), однако потом инициативу перехватил британец и выиграл сет — 7:5.

В четвертом сете теннисисты исправно брали очки на своих подачах пока дело во второй раз не дошло до тай-брейка и здесь уже сильнее оказался третий номер мирового рейтинга — 7:6 (7-3).

А вот еще пару классных розыгрышей из четвертого сета.

Решающая пятая партия получилась для Вавринки очень легкой. Маррей неожиданно сумел взять только один гейм, вчистую проиграв все свои подачи — 1:6.

Матч продолжался 4 часа 34 минуты. Вавринка шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. На счету Маррея всего 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 5 брейков. Счет личных встреч стал 10-8 в пользу британца, а 32-летний швейцарский теннисист стал самым возрастным финалистом "Ролан Гаррос" за последние 44 года.

Станислас Вавринка в четвертый раз за карьеру вышел в финал "мэйджора" и сыграет там с испанцем Рафаэлем Надалем, который уверенно переиграл сегодня в трех сетах австрийца Доминика Тима — 6:3, 6:4, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 7 минут, за которые Надаль дважды подал навылет, выполнил 23 "виннерса", реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, а также допустил две двойные и 22 невынужденные ошибки. На счету Тима — 3 эйса, 21 удар навылет, только один брейк из 8-ми возможных, 3 двойные ошибки и 34 невынужденных.

На пути к десятому титулу в Париже 31-летний Рафа за шесть матчей турнира отдал соперникам только 29 геймов (не больше четырех в сете), что является лучшим показателем почти за 40 лет — с тех пор, как Бьорн Борг по пути в финал отдал лишь 27.

Финал состоится 11 июня. В личных встречах Надаля и Вавринки убедительный перевес на стороне испанца — 15-3 (2-1 — на "Шлемах", 5-1 — на грунте).

Ролан Гаррос-2017. Полуфинал.

Энди Маррей (Великобритания) — Станислас Вавринка (Швейцария) 7:6 (8-6), 3:6, 7:5, 6:7 (3-7), 1:6

Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:0.