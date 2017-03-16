ВИДЕО: В чемпионате Хорватии фанат с ломом гонялся за судьей

rus.DELFI.lv
четверг, 16 марта 2017 г. 15:55
В матче 24 тура чемпионата Хорватии по футболу между командами "Хайдук" из Сплита и "Риекой" на поле выскочил фанат команды из Сплита, в руках которого оказался металлический стержень, передает Vecernji List.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Инцидент случился под конец игры, которая завершилась вничью — 1:1. За десять минут до финального свистка гости из "Риеки" сравняли счет с 11-метрового. Недовольный судейством 22-летний фанат "Хайдука" выскочил на поле с металлическим стержнем в руках и немного попугал им судью, который вынужден был прятаться от хулигана за спинами футболистов.

Фанат более минуты беспрепятственно разгуливал по полю и за его пределами пока его не скрутили появившиеся наконец-то сотрудники полиции.

Футбольный союз Хорватии за необеспечение безопасности наказал "Хайдук" штрафом в 10,7 тысяч евро и проведением двух следующих домашних матчей без зрителей.

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