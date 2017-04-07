ВИДЕО: В английском чемпионате семь минут ловили бегающую по полю собаку

Это была календарная встреча между командами "Хэйлсоун Таун" и "Скелмерсдэйл", выступающими в Северной премьер-лиге (объединяет полупрофессиональные и любительские клубы Северной Англии и северной части Мидлендс).

В какой-то момент игра была прервана из-за появления на поле собаки. Неутомимого четвероногого друга человека безуспешно пытались поймать стюарды, игроки, запасные и даже зрители с детьми. По прошествии семи минут(!), изрядно набегавшийся пес самостоятельно покинул поле.

Игра завершился со счетом 1:0 в пользу "Хэйлсоун Таун", который был хозяином матча.